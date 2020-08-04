因應5G資安挑戰　台美將舉行論壇並發布聯合聲明

▲AIT處長酈英傑。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

台灣開展5G建設、資安相關議題持續引發關注之際，美國在台協會（AIT）今天發布活動訊息，26日將在松山文創園區舉行「台美5G共同宣言」政策論壇，與台灣在資通安全領域深化合作，會後並發布聯合聲明。

根據活動訊息，屆時AIT處長酈英傑（Brent Christensen）、外交部長吳釗燮、國家通訊傳播委員會主委陳耀祥將致開幕詞，隨後舉行主題為「5G政策和民主網路治理」的專題討論，由國家通訊傳播委員會委員孫雅麗主持，與談人包括行政院資通安全處處長簡宏偉、立法院數位國力促進會會長劉世芳委員、工業技術研究院資訊與通訊研究所所長闕志克，以及中華電信與台灣大哥大代表。

AIT表示，5G潛力無窮，卻也蘊含巨大風險；5G未來將是經濟和公共服務骨幹，各國必須即刻採取行動保護新興5G網絡，從事5G基礎建設時，應考慮國家安全，避免受第三國影響的設備供應商所帶來風險。美國與台灣就相關安全議題持續合作。

台美近年在資通安全、數位經濟等領域加強合作，包括去年、2015及2016年分別在台北及華府舉行數位經濟政策高階交流平台「台美數位經濟論壇」（Taiwan-U.S. Digital Economy Forum, DEF），雙方數位政策官員針對5G、資安等重要議題交換意見，會後並發布聯合聲明，以確立在既有基礎上，持續推動及深化相關合作。