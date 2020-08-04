宋楚瑜掌海基會？　蘇貞昌：蔡英文會做最好的安排

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文3日宣布由海基會董事長李大維出任總統府秘書長，而外傳親民黨主席宋楚瑜可能接掌海基會。對此，行政院長蘇貞昌4日表示，蔡英文用人不是顧慮派系，李大維在各領域歷練非常完整，是很適合的人才，至於海基會人事，他相信總統會有最好安排。

在前總統府秘書長蘇嘉全火速請辭之後，坊間便傳出各種對於繼任秘書長人選的議論與猜測，從民進黨前主席卓榮泰、現任的黨秘書長林錫耀，到前任秘書長洪耀福等人。

據了解，蔡英文為了不讓整體執政團隊陷入被刻意操作的派系糾紛中，她開始思考接任秘書長人選，主要考量台灣面臨的國際情勢；因此，再次想到李大維，在徵詢之後火速在當天下午就對外宣布此訊。

▲新任總統府秘書長李大維。（圖／記者林敬旻攝）

對於這次蔡英文「快刀斬亂麻」，快節奏處理人事，被認為是安定黨內派系。蘇貞昌上午受訪時則表示，就他這一年多來，跟蔡英文密切的接觸，認為她並不是顧慮派系、考量派系，李大維在各領域歷練也非常完整。

蘇貞昌說，李大維在過去一年多來，在國安團隊上幫助蔡英文很多，現在蔡英文要他在總統府秘書長位置上幫忙，也是很自然的狀況，是很適合的人才。

至於外界傳言，蔡英文可能考量並非民進黨籍的親民黨主席宋楚瑜來接掌海基會？蘇貞昌並未正面回應，僅表示蔡英文會在各方面做最好的安排。

▲親民黨主席宋楚瑜傳可能是接任海基會董事長的人選之一。（圖／記者林敬旻攝）