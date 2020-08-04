索馬利蘭擬承認台灣　國民黨「3問蔡政府」：台索建交象徵被國際邊緣化？

記者羅婉庭／台北報導

繼台灣與「非洲之角」索馬利蘭互設代表處後，索馬利蘭擬承認台灣。對此，國民黨4日向蔡英文政府提出3個疑問，包括「我國與索馬利蘭建交能達成利益？還是象徵被國際邊緣化？我國是否也會因此受到索馬利亞及其友邦更加排擠，反而縮小未來國際空間的拓展？」

▲索馬利蘭外長穆雅辛(H.E Yasin Hagi Mohamoud)會見總統蔡英文。（資料照／外交部提供）



我國上月初宣布，與索馬利蘭共和國以「台灣代表處」及「索馬利蘭代表處」的名稱，互設官方代表處。索國媒體發表「索國正準備承認台灣」新聞，引述消息人士透露，索國總統阿巴迪，已指示親信研擬加強台灣與索馬利蘭雙邊關係的方式；並且研究台索互相承認的可能性。

國民黨國際事務部指出，惟索馬利蘭共和國迄今未獲世界上任何國家承認，並和索馬利亞聯邦共和國長期存在主權和領土爭議，我國與索馬利亞並無外交關係，互動也極少，若我國與索馬利蘭建交是否符合利益？還是象徵被國際邊緣化？或是否也會因此受到索馬利亞及其友邦，包括中共在內，進一步在外交上排擠，反而影響到我國未來國際空間的拓展？

國民黨表示，在國際上交朋友是好事，期待中華民國與索馬利蘭互設代表處能有益於我國的國際參與，並對於美國「台北法案（TAIPEI Act）」能逐漸展現其效果。

國民黨呼籲，外交部需提出合理評估，我國外交資源有限，應優先將資源投入在尋求與正常國家的外交關係、拓展與重要無邦交國的實質關係，以及有意義參與聯合國專門機構。