「救我，民雄大排裡」一通電話搜救人員苦尋7小時　找嘸人去電...我回家了

▲民眾通報受困，警消等單位隨即鎖定發話位置進行大規模搜尋。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市消防局3日00時17分接獲民眾報案指稱隊落排水溝，急需救援，立即派遣第二消防大隊後湖分隊、第一分隊救護車及救助器材車前往搜救，卻因為缺乏明確位置，消防人員只好搭配義消等團體，將人力拉到最大，鎖定報案資訊的可能地點進行搜尋。

▲警消等單位由凌晨搜尋受困民眾直到白天不停歇。（圖／讀者提供）

消防局表示，接獲民眾來電求救，微弱的聲音傳來「救我，救我..民雄大排水溝裡…，草叢堆裡，….」的求救聲，不完整的報案資訊，隨即斷了連繫，由於報案者並未能提供明確的位置，嘉義市政府消防局不敢大意，深怕民眾發生意外，後湖分隊及德安分隊及嘉義市義勇消防總隊特種搜救隊、嘉義縣消防局雙福分隊計派出十幾名人力漏夜搜索，適逢哈格比颱風影響，落下的雨勢更增添搜救的困難。

▲各式救援器材人員趕抵發話地。（圖／讀者提供）

鎖定報案人手機最後的發訊地點定位於華興橋附近較為可能，救援人員沿著堤岸邊上下游冒雨不斷來回搜尋，探照燈打在水溝內不放棄任何希望，並且擴大搜索附近所有可能的排水溝如中興圳幹線、鴨母坐汞大排，從深夜蒐索至天明，並不斷嘗試撥打手機連繫，不過都沒有人接聽轉入語音信箱，搜索亦未有所發現。

正當消防人員不斷思考還有哪裡可能是墜落點苦惱著下一步的搜索規劃，於上午07時再次嘗試電話連絡，竟然，電話接通了，「…我出來了啦，我自己走出來了啦，我回家了，住嘉義朋友家…」，一通電話，結束了這場颱風夜搜索勤務，民眾平安回家，消防人員也終於可以返隊，結束一場颱風夜驚魂記。平安是福，不過也呼籲民眾若能提前將脫困資訊告知，能將救災資源留給更需要的民眾。