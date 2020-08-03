　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「救我，民雄大排裡」一通電話搜救人員苦尋7小時　找嘸人去電...我回家了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 電話求救搜尋。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾通報受困，警消等單位隨即鎖定發話位置進行大規模搜尋。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市消防局3日00時17分接獲民眾報案指稱隊落排水溝，急需救援，立即派遣第二消防大隊後湖分隊、第一分隊救護車及救助器材車前往搜救，卻因為缺乏明確位置，消防人員只好搭配義消等團體，將人力拉到最大，鎖定報案資訊的可能地點進行搜尋。

▲ 電話求救搜尋。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲警消等單位由凌晨搜尋受困民眾直到白天不停歇。（圖／讀者提供）

消防局表示，接獲民眾來電求救，微弱的聲音傳來「救我，救我..民雄大排水溝裡…，草叢堆裡，….」的求救聲，不完整的報案資訊，隨即斷了連繫，由於報案者並未能提供明確的位置，嘉義市政府消防局不敢大意，深怕民眾發生意外，後湖分隊及德安分隊及嘉義市義勇消防總隊特種搜救隊、嘉義縣消防局雙福分隊計派出十幾名人力漏夜搜索，適逢哈格比颱風影響，落下的雨勢更增添搜救的困難。

▲ 電話求救搜尋。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲各式救援器材人員趕抵發話地。（圖／讀者提供）

鎖定報案人手機最後的發訊地點定位於華興橋附近較為可能，救援人員沿著堤岸邊上下游冒雨不斷來回搜尋，探照燈打在水溝內不放棄任何希望，並且擴大搜索附近所有可能的排水溝如中興圳幹線、鴨母坐汞大排，從深夜蒐索至天明，並不斷嘗試撥打手機連繫，不過都沒有人接聽轉入語音信箱，搜索亦未有所發現。

正當消防人員不斷思考還有哪裡可能是墜落點苦惱著下一步的搜索規劃，於上午07時再次嘗試電話連絡，竟然，電話接通了，「…我出來了啦，我自己走出來了啦，我回家了，住嘉義朋友家…」，一通電話，結束了這場颱風夜搜索勤務，民眾平安回家，消防人員也終於可以返隊，結束一場颱風夜驚魂記。平安是福，不過也呼籲民眾若能提前將脫困資訊告知，能將救災資源留給更需要的民眾。

ET快訊
快訊／哈格比增強為中颱！　豪、大雨彈襲16縣市
比利時工程師接觸者「增至437人」　最新核酸、抗體檢測出爐
阿伯趕回家看醫生　她好心「送車票」轉頭見心碎畫面：被騙了！
民調只差1%！民眾黨喊棄保　吳益政：打敗李眉蓁有什麼光榮？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／哈格比雨彈狂瀉！水利處人員「下八仙抽水站」清淤落水　警消搜救中

潤寅案外案　女行員狂吃23萬水果助詐貸百億遭約談

化「小丑妝」縱火害阿公灼傷送醫　台南逆孫裁定羈押

「夢想機上盒」內建未成年色情頻道　侵權3800萬！扣332台逮10人

「救我，民雄大排裡」一通電話搜救人員苦尋7小時　找嘸人去電...我回家了

桃園市大園區涵洞淹水1米！小貨車慘「泡湯」　駕駛不見人影

蘇震清涉收賄2千萬！法院睡2晚「庭訊3小時」…律師曝現況：他看過大風大浪

不斷更新／「立委收賄醜聞」一次看！羈押結果傍晚出爐　趙正宇交保頻碎念

快訊／嘉義布袋商港轎車墜海！1男受困車內　撈起已成僵硬屍體

驚悚畫面曝！女大生搭客運返家…慘遭「車門夾頭8秒」　乘客嚇壞尖叫

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

她嘆不給孝親費被罵冷血、不孝 無限親情勒索「想養兒防老別生」

尷尬沒話題聊？她傳授暗黑技巧　一招讓異性誤以為「像極了愛情」

免出國！南投超浪漫「星空玻璃屋」神複製峇里島鳥巢網美打卡景點

趙麗穎第一次經營餐廳就哭了　催雙主廚給菜單「狂被打槍」

壯觀！她清出19排粉刺像演唱會 全套保養讓臉蛋重生：這是誰？

快訊／哈格比雨彈狂瀉！水利處人員「下八仙抽水站」清淤落水　警消搜救中

潤寅案外案　女行員狂吃23萬水果助詐貸百億遭約談

化「小丑妝」縱火害阿公灼傷送醫　台南逆孫裁定羈押

「夢想機上盒」內建未成年色情頻道　侵權3800萬！扣332台逮10人

「救我，民雄大排裡」一通電話搜救人員苦尋7小時　找嘸人去電...我回家了

桃園市大園區涵洞淹水1米！小貨車慘「泡湯」　駕駛不見人影

蘇震清涉收賄2千萬！法院睡2晚「庭訊3小時」…律師曝現況：他看過大風大浪

不斷更新／「立委收賄醜聞」一次看！羈押結果傍晚出爐　趙正宇交保頻碎念

快訊／嘉義布袋商港轎車墜海！1男受困車內　撈起已成僵硬屍體

驚悚畫面曝！女大生搭客運返家…慘遭「車門夾頭8秒」　乘客嚇壞尖叫

言承旭低頭吻小20歲「杉菜」！　前任杉菜抓包…大S：背著我跟誰戀愛

快訊／哈格比再爆發「增強轉中颱」　豪、大雨彈襲16縣市

萬華分局破獲民宅小型軍火庫　洪奇昌率公益團體慰問員警

王嘉爾「肯定是郭富城」　男超秀舞技全場看傻⋯拿下面具是黃渤

睡夢中聽到呼喚！　美短「響尾蛇尾」高速震動萌回應：誰叫我～

台南左鎮噶瑪噶居寺法會謝親恩　普渡物資轉贈社會局實物銀行

LIVE／哈格比雨狂洩「北北桃」雨量多處逾180毫米　氣象局1740說明

「網路吃到飽」最燒錢！專家曝「吃錢怪獸Top5」　省起來變無痛存款

多維TW／閉館逐使：中美危機或契機？

馬大偉解盤／湖人@爵士　詹皇喊累湖人綠葉要多出力

社會熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

即／21歲警遭高速撞飛！家屬擬拔管器捐遺愛人間

5立委睡簡易候審室　法警諷：預算你們砍的

撞警少年家庭背景曝！打工12hrs撐家計

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

警局整夜不平靜　怨靈現身謝警破案

凌晨遭拉扯襲胸！夫飛車救妻意外撞死色狼

快訊／台中巨大看板掉落　砸毀22部機車

獨／西門町鬧區大樓「電梯夾死工人」

樹林警腦幹衰竭　醫：像豆腐掉地上，碎了

蘇震清涉貪遭逮　他曾批「這家族貪到新境界」判賠

補教女王被休！掏3788萬賠前夫

即／國一257公里「2起追撞」事故！　1女受傷送醫

更多熱門

相關新聞

又見虐童！民雄幼兒園老師拉扯女童頭髮

又見虐童！民雄幼兒園老師拉扯女童頭髮

嘉義縣民雄鄉日前發生女老師拉扯女童頭髮，導致女童後摔，右小腿疑似瘀青事件。家長因覺得園方說法與女童說法有差異，除了表示將提告，隨後也上網將女童小腿瘀青照片公布。縣教育處介入了解後，動手女教師承認管教失當，園方也坦承疏失，該案將依教保法進行懲處。

幼兒園師扯女童髮　78秒畫面曝光

幼兒園師扯女童髮　78秒畫面曝光

謝忻「生活過不去」咖啡廳打工　小鐘給溫暖點名上節目爬嘉明山

謝忻「生活過不去」咖啡廳打工　小鐘給溫暖點名上節目爬嘉明山

男持刀傷人逃逸　傷者家屬懸賞抓人

男持刀傷人逃逸　傷者家屬懸賞抓人

嘉縣首創空拍機查核納稅

嘉縣首創空拍機查核納稅

關鍵字：

華興橋發話地民雄

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

愛上護理師！瓦斯工送錢送車發現心碎真相　遭9人亂棒打死

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

女大生闖「無人禁區」消失！　警方找到「人骨遺骸」

即／值勤遭高速側撞命危！無照少年現身下跪＋磕頭

哈格比還會增強變胖「不排除陸警」　11縣市豪大雨特報

迪士尼女星轉戰「拍三級片」　月收入5位數

當兵玩「無套極樂趴」！男下體爆爛瘡...白膿流5年　女友聽完笑了

網爆威力彩台新10人得主之一棄碩班　台大經濟系辦回應了

廚房「IH爐vs.瓦斯爐」哪好？內行曝房價差很多

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

景甜認了整容「我把自己整殘了」！

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

一隻阿圓訂Uber Eats沒收到餐崩潰

李佳穎難得穿泳裝：被看光光了！

聊天抓1小時內！掌握「不尬聊2招」撩翻女生

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青

謝和弦現身「采子音樂會」　親送上玫瑰花...大秀臉上為她刺青
樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

樹林警遭17歲屁孩「無照高速撞上」 　母泣：才21歲...我兒子說他很努力

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

婁峻碩淚謝歌迷「沒想到哭這麼快」　焦凡凡祝福「講到哽咽」甜喊：我愛你！

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

ASMR！試吃7種類型夜市小吃 雞排超脆喀喀聲...她：蠻好聽的

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

KID露營發現朋友「謎樣食材」　一人開車回想起...那段失戀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面