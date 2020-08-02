快訊／哈格比還在長壯！北北基桃7縣市甩「大雨彈」　明天雨更大

▲哈格比颱風將越過東北角海域北上。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

今年第4號輕度颱風「哈格比」（HAGUPIT）持續北上，中央氣象局2日晚間8時30分發布海上颱風警報，觀察過去3小時哈格比強度略為增強，對東北部及北部海面構成威脅。預報員徐仲毅指出，哈格比將越過東北角海域北上，強度上還是輕度颱風，但接近台灣過程還會增強，目前針對7縣市發布大雨特報。

受颱風外圍環流影響，2日晚至3日桃園以北及南部地區有局部大雨發生的機率，氣象局針對北北基桃、南高屏7縣市持續發布大雨特報，徐仲毅只出，晚間到清晨受颱風接近影響，北部、南部雨勢陸續出現，3日白天以後更加明顯，哈格比北上過程引西南風，南部恐出現局部大雨，適逢大潮，沿海地區慎防淹水。

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▲哈格比北上引西南風，南部整天有雨。（圖／NCDR）







▲哈格比暴風圈將對東北部、北部海面構成威脅。（圖／中央氣象局）

根據氣象局觀測，哈格比晚間8時中心位置在花蓮的東方約280公里海面上，以每小時17轉20公里速度，向北北西轉西北進行，近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風，瞬間之最大陣風每秒30公尺，相當於11 風，七級風暴風半徑80公里。

氣象局指出，預計哈格比颱風強度有稍增強的趨勢，受到其外圍環流接近影響，2日晚起至3日（下周一）台灣西半部及東北部地區都有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，天氣相當不穩定；氣溫方面，各地高溫約32到34度，東南部地區因西南風沉降增溫有焚風發生機率。

應注意的是，受哈格比颱風接近影響，台灣附近各海面風力將漸漸增大，浪高逐漸來到至3至4米，基隆北海岸、西南部、恆春半島、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。