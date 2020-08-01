白宮發聲明：李登輝是台灣民主「耀眼典範」





▲▼ 前總統李登輝。（圖／翻攝自LINE／中華民國總統府）

文／中央社外電

前總統李登輝台北時間7月30日晚間辭世。美國白宮發言人今天發出聲明表示，李前總統是台灣現代民主體系的擘劃者，他以民為本的治理在今日對區域與世界而言是一個耀眼典範。

白宮發言人將聲明電郵給台灣外交部。聲明裡寫道：「我們代表美國人民對台灣前總統李登輝的家人與台灣民眾致上最深的慰問。我們對得知他於30日在台北辭世感到難過。」 「李總統是台灣第一位民選總統，恪遵任期限制卸任。李總統是台灣現代民主體系的擘劃者，他以民為本的治理，在今日對區域與世界而言是一個耀眼典範。他帶領台灣從威權軍事統治，轉型為繁榮、自由及開放的社會，他對民主價值及人類尊嚴的信守，將永銘人心。」

白宮國安會今天稍早透過官方推特致哀，並表示「民主先生」是自由的擁護者，也是台灣自由開放社會的擘劃者。「民主先生」是美國媒體「新聞週刊」（ Newsweek）在1996年雜誌封面故事給予李登輝的封號。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天也發表聲明悼念李登輝，並以「前台灣總統」尊稱。

蓬佩奧表示，身為台灣首位民選總統，李登輝協助終結數十年威權統治，帶來經濟繁榮、開放與法治的新時代；李登輝在 12年總統任內的大膽改革，對台灣能成為今日的民主燈塔扮演關鍵角色。

▲▼前總統李登輝。（圖／路透）