高雄市長補選政見會...李眉蓁「4大政見+5缺」：跟高雄比，我受的污辱不算什麼

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記者洪正達、洪靖宜、黃子倩、林昱萱／高雄報導

高雄市長補選政見會於1日下午2時30分正式展開，而政見發表順序，由國民黨籍李眉蓁抽中1號、吳益政2號、陳其邁3號，而李眉蓁提出4大政策，「做好基本功，建設繼續衝，減債加薪水，生活好輕鬆」。

李眉蓁政見，而第一點做好基本功代表，「民進黨執政20年在高雄花掉了3兆多預算，最後還讓高雄負債3300億，這樣大家能夠接受嗎？花了3兆多，高雄還是下雨就淹水、馬路到處是天坑、公幼排隊抽不到籤、弱勢及銀髮政策照護不足。民進黨20年都做不好，各位市民，我們還要相信2年拼4年？還是2年再貪4年呢？」

李眉蓁也說，「做好基本功，除了要延續韓市府團隊的「路平、燈亮、水溝通」之外，眉蓁還要進一步做好「托幼、校安、顧長輩」，我未來要持續推動雙語教育、增設幼兒園、落實校園安全，延續老青共居社會住宅、社區世代中心，讓高雄成為友善銀髮、幸福育兒的宜居城市。」

▲第三屆高雄市長補選政見會。（圖／地方中心攝）



李眉蓁表示，「第二點建設繼續衝，高雄目前規畫及興建中的建設，從北到南有捷運岡山、路竹及林園延伸線、橋頭科學園區、仁武產業園區、二階輕軌、捷運黃線、鐵路地下化、205兵工廠遷建、亞洲新灣區的開發、大林蒲遷村、國道七號等十項建設，這些我們要確保如期的完工。」

李眉蓁也說，「同時我們也要跟他中央一起解決『缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才』等五缺問題，加速落實中油五輕的轉型、爭取高屏第二東西快速道路，我們會強力要求中央及早核定，讓高雄建設繼續衝。」

另外，第三點減債加薪水，李眉蓁則表示，「因此，眉蓁提出「市府減債，人民加薪」的目標，最重要的是修改「財政收支劃分法」，把統籌分配稅款的營業稅分配比例由40%提高到50%。」而她也說，「我們要加速調整產業結構，吸引高附加價值科技業、服務業及旗艦型產業進駐。此外，我們要協助青年創業，「就業有高薪、創業有資金」，相信我們的北漂青年一定會願意回鄉，市民所得一定會增加！」

李眉蓁的第四點，生活很輕鬆則代表，「高雄是我們的家，我們要保護這個家的環境，豐富我們的生活。眉蓁會做好河川保護、水質改善、生態保育、空污防制等工作。也會舉辦「高雄style」的海洋音樂、特色路跑、溫馨親子、藝文表演、健身運動、休閒觀光等活動，協助夜市商圈、文創商圈發展，讓所有住在高雄的人都能「生活好輕鬆」。」

另外，李眉蓁也喊話，「各位市民朋友，夢想要成真，相信李眉蓁。眉蓁是高雄的女兒，我參選以來受到很多無情對待，但和民進黨20年來為高雄帶來的傷害比起來，眉蓁受到的侮辱算不了什麼。我會為高雄堅強，加油！」