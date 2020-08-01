中部工程師恐成本土個案　陳時中：口罩遵從度剩不到3成「5大場所務必戴」

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎本土110例零確診恐破功？指揮中心今（1）日公佈7例確診個案，分別為6例境外，1例感染源待釐清。指揮中心指揮官陳時中呼籲，國際疫情嚴峻，國人還是要遵守防疫新生活，在室內等密閉空間一定要戴口罩，這兩天也會進行研議，擬定出必戴口罩高風險場所。

台灣新冠肺炎累積474例確診。陳時中表示，感染源待釐清個案為比利時籍20多歲男性（案469），5月3日入境來台工作，7月29日因欲出境返國，至醫院自費採檢，於今日確診，但其血中抗體IgM陰性，IgG弱陽性，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中。

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陳時中提到，6月7日社交大解封前，指揮中心曾做過研究，當戴口罩、勤洗手等防疫新生活遵從度高達8成以上，就難有社區傳播，不過在解封1個多月後，國人落實情況卻不佳，「現在看起來，可能連3成都沒有」。

指揮中心呼籲，請民眾於電梯、各種娛樂場所，如酒店、KTV、電影院、K書中心等密閉空間活動時務必佩戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生好習慣，以降低感染風險。

陳時中另表示，該起個案感染源待釐清，暫不歸為本土病例，也不會發布細胞簡訊，但他也公布該名工程師曾經去過地方，分別為中部、北部與東北部，並強調個案「不太愛戴口罩」，但喜歡在戶外活動。