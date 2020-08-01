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見面前先來場視訊吧！社交軟體教你「面對面視訊」聊天6大技巧

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▲▼Tinder推出「面對面視訊」聊天功能。（圖／Tinder提供）

▲Tinder推出「面對面視訊」聊天功能。（圖／Tinder提供）

記者邱倢芯／台北報導

在社交軟體上聊天久了，總是會考慮到是否要見面；但是現代人生活忙碌，實際見面的時間、地點總是要「喬」半天，社交軟體Tinder近期就推出了「面對面視訊 (Face to Face video chat)」聊天功能，提供會員新互動方式的選擇，且進一步地公開「面對面視訊」聊天功能的6大建議，來避免「尬聊」的情況。

畫面編排
開啟視訊時若你只打算平凡地坐在單調的白牆前，可就太掉漆了，何不嘗試豐富背景畫面，讓鏡頭另一端的對象了解你的人格特質或興趣嗜好。比如坐在一幅最喜歡的畫作前，或是讓精心設計的室內植物擺設一起入鏡，不僅提供了破冰話題的素材，也給對方一個進一步了解你的好機會！

但為了安全起見，Tinder建議，視訊前要確保畫面裡街景或地標不會透露你的住所或隱私，同時在鏡頭拍攝到的範圍內，也盡量避免擺放家人的相片或類似的展示品，以保護個人資訊安全。

有技巧的穿搭
服裝穿搭是最直接表現風格的方式，就算視訊約會免去了外出的必要性，仍然建議在服裝上用點心；當然這絕對不代表你必須著正裝出現，一套很潮的家居服也會有機會碰上懂得欣賞它的知音。

清楚設立彼此期待值
不論你意在建立一段輕鬆的關係，或認真在尋找未來另一半，在視訊前都應該先與對方達成共識、確認彼此的期待。這不僅有助於引導話題的方向，也能有效避免尷尬。若對方表現完全不如預期，隨時都可以結束聊天，碰上令人不適的內容時，也可以即時反饋給Tinder團隊。

適時展現積極
在以往實體約會中，大家可能都有幾招慣用的「肢體語言」，來表達對彼此或話題感興趣。但在視訊約會中，該如何達到一樣的效果呢？

Tinder指出，重點在於表現高度專注，並盡量保持正面愉悅的氣氛。你可以積極地提出問題、讓對方有機會說自己的故事，適時的給予回應或感想，千萬別只專注於稱讚對方的外表，也許會讓人有一點反感。

動起來製造火花
視訊約會的好處就是不受地點或形式侷限，不需要像面試一樣乖乖黏在一張椅子上，你也可以邀請對方一起連線散步、連線喝咖啡，甚至一起玩線上遊戲，透過不同休閒活動認識彼此、製造兩人之間火花。

完美收尾
結束一場面對面視訊約會前，用一句話讓對方知道你很享受今天，也有助於延續互動熱度。不妨嘗試看看以下3句收尾詞，讓你用風度翩翩的姿態為今天畫下完美的句點。
1. 如果你在視訊就能給我這麼好的印象，無法想像見到本人會如何。
2. 今天大概是我本週最喜歡的一場視訊通話，比跟我老闆或客戶好多了。
3. 下次要不要一起視訊吃飯？我們可以叫同一間外送然後邊吃邊聊。

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