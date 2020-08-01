樓上吸笑氣...鋼瓶猛撞2個月！他PTT怒轟：警察說無法處理　新莊分局深夜秒逮人

記者陳雕文、林昱萱／新北報導

新北市新莊區一名李姓男子在PTT提到，常常聽到樓上傳來鋼瓶碰撞的聲音，之後確定對方就是賣笑氣的店家，怎料經舉報之後，卻被昌平派出所的所長說，「笑氣不違法，所以無法處理」並要求原PO自己蒐證報案，但經原PO反嗆之後，所長仍堅稱，要本人拿證據來做筆錄才可以。

原PO氣得在PTT上貼出事發經過並表示，「大約兩個月前，樓上搬來新租客，半夜常常傳來鋼瓶碰撞聲，隨著聲音越來越頻繁，我也覺得事情並不單純，上網做過功課以後，才知道原來現在還有笑氣這種東西。」

▲原PO上PTT抱怨。（圖／翻攝PTT）



原PO也說，「當時也只是猜測(因為沒證據) 但直到某一次 我坐電梯遇到樓上下來兩個8+9樣子的人，口中咬著兩顆大氣球，當時心中就確定樓上是販賣笑氣的店家」而原PO也感嘆，「後來每天噪音日益加重，老婆跟兩個女兒都被吵到無法入睡，老婆都已經快憂鬱症了」

▲原PO抱怨，樓上住戶吸笑氣、鋼瓶碰撞聲讓他非常困擾。（圖／記者陳雕文翻攝、翻攝自PTT）

不過，原PO表示，「沒想到報警卻是另一個痛苦的開端，因為昌平派出所的所長跟我講，『笑氣不違法』，所以他們無法處理，阿如果我堅持要報案，叫我自己蒐證然後親自到派出所做筆錄當證人，他們才有辦法受理喔！」

警察一離開之後，樓上變本加厲發出噪音，而原PO也忍無可忍開始蒐證，但之後的某天，樓上又開始吵鬧，原PO氣得打電話報警，但當時警方的應對態度卻讓原PO覺得相當消極，因此原PO才氣得上PTT發文。

原PO將痛苦經歷PO上網後，立即有不少網友出面讚聲，而原PO也表示，「噪音連14樓跟10樓都聽得到，噪音源自於12樓」、「警衛有跟我們提到，某次報案後員警到場，卻沒上樓，只在警衛室要求保全人員透過對講機聯絡住戶，請他們安靜。」

▲其餘住戶感到困擾。（圖／翻攝PTT）

對此，新莊分局表示，經民眾於7月31日23時許報案後，立即趕往現場，經查訪後發現犯嫌27歲的楊女、28歲的李女、35歲的游男在吸食笑氣，遂依社會秩序維護法移送偵辦，查扣笑氣鋼瓶2瓶，並無民眾陳指警方不願處理等情。

▲警察逮捕3人。（圖／記者陳雕文翻攝）