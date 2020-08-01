影／外媒驚呼：戰車當潛艇用　俄T-72渡河深度可達5公尺

▲俄羅斯官方近日釋出了一則T-72B3穿越五公尺深河流的影片。圖為紀念二戰結束「勝利日」閱兵的T-72B3坦克。（圖／路透社）

實習記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯國防部最近在YouTube上發布了一則影片，展示了T-72B3坦克在奧倫堡（Orenburg）的一場訓練中進行了「水下駕駛」，整量戰車沒入了5公尺深的河水中，隨後又出現在河的對岸繼續執行任務，毫髮無傷。

根據阿根廷媒體Clarin的記者報導，俄羅斯的T-72B3坦克變成了「潛艇」，可以越過5公尺深的河流並繼續執行任務而沒有任何問題，令國際驚嘆。俄羅斯國防部則表示，這些戰車配備了特製通氣管，可以使它們潛水達到5公尺深，並安裝了能避免了障礙物和彎道的設備，使駕駛能暢然無阻的前行。

該影片是在奧倫堡地區拍攝，目的在測試 T-72B3坦克在水下行駛的性能為何。

T-72B3坦克是T-72B改良的升級型，是整個T-72戰車系列的第3代改良型。主砲、動力系統及裝甲比照T-72BM升級，無線電和車內滅火、防爆系統亦得到升級。砲塔新增一具PNM Sosna-U全景多光譜傳感器以改進火控能力。而2A46M-5滑膛砲則新增了貧鈾穿甲彈（3BM59"Svinets-1"）和鎢合金穿甲彈（3BM60"Svinets-2"）等兩款可用的新彈種。

俄羅斯陸軍大約將1000餘輛舊型T-72B翻修至此規格。

▼俄T-72B3坦克橫渡5公尺深河流影片