邱毅：我是李登輝的學生　鄙視他為了權力引進黑金

▲前總統李登輝30日與世長辭。（圖／鄭清元攝）

圖、文／CTWANT

前總統李登輝今年2月喝牛奶時嗆到，造成肺部浸潤，住進台北榮民總醫院治療174天後，仍於30日因敗血性休克併發多重器官衰竭與世長辭，耆壽98歲。李前總統死訊曝光後，政壇一片哀悼，不料新黨青年委員會主席王炳忠卻在臉書發文「終於死了！」引發大批網友撻伐。

北總今晚表示，李前總統今年2月8日晚間，於家中進食時不慎嗆咳，因呼吸困難緊急入院治療，檢查發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，加上患者已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍於晚間19時24分與世長辭。

▲王炳忠的言論引發網友撻伐。（圖／翻攝自臉書）

消息傳出後，王炳忠第一時間在就臉書發文「終於死了！」並稱「歷史人物，死就是死，有人把他捧上天，也有人對他敗壞國家非常痛恨。事實就是大家在等他到底何時死，不必虛偽，人都會有一死。」

相關言論引發撻伐，大批網友紛紛留言痛罵「沒有口德的傢伙」、「做人真的要有點口德，即使雙方立場不同，但人還是要有同理心，願他老人家一路好走」、「什麼時候輪到你？可以快一點」、「逝者安息，死者為大，留點口德」、「無論如何，逝者為大，無需再去說些什麼，這麼說只會顯示你不大度，刷存在感」。

▲邱毅稍早也寫下評斷。（圖／翻攝自微博）

另外，前立委邱毅也在微博透露，「我是李登輝的學生，他曾經推薦過我，提携過我，但在上世紀九十年代中期，我便成為他亟欲除之後快的欽犯。我痛恨他數典忘祖，一心想做日本人。我鄙視他為了權力引進黑金，污染了台灣政治。我厭惡他煽動台獨，把兩岸關係推向緊張。我牢記他五鬼搬運，權錢交易，淘空國民黨，擾亂台灣金融。」

雖然2人恩怨頗深，但一聽到過去的恩師離開人世，邱毅坦言自己的心情有些失落，也有些感概，因為「再多的野心，再多的權力，再多的金錢，還是躲不過死亡的關卡。他散場了，可是他留下的爛攤子還得走下去」。

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