台中直行機車遭左轉車擦撞　女騎士滑5米撞電桿！「頭胸骨折」送醫

▲郭姓女騎士遭左轉車輛擦撞，頭胸骨折入院開刀。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區29日上午8時許發生一起交通事故，郭姓女騎士沿樹王路往德芳路二段方向行駛時，遭對向左轉的汽車駕駛王姓男子擦撞，導致郭女機車失控撞上號誌燈，當場倒地不起，經送醫發現有顱骨骨折、顱內出血及肋骨骨折等傷勢，幸無生命危險。警方表示，雙方經測無酒精反應，詳細事故原因正釐清調查中。

霧峰警分局表示，王姓男子（29歲）29日上午8時09分許駕駛自小客沿樹王路往大里路方向行駛，左轉進入德芳一街時，擦撞沿樹王路機車道往德芳路二段直行的郭姓女騎士（62歲），郭女人車倒地受傷，送往大里仁愛醫院治療。

▲王姓男子駕駛自小客沿樹王路往大里路方向行駛，左轉進入德芳一街時，擦撞沿樹王路機車道往德芳路二段直行的郭姓女騎士。（圖／記者白珈陽翻攝）

車禍發生時正值上班時間，交通擁塞，郭女遭撞後，連人帶車滑行約5公尺，撞上路旁的號誌燈倒地不起，附近民眾趕緊撥打119協助。大里仁愛醫院表示，郭女到院時意識清楚，經檢查發現有顱骨骨折、顱內出血及肋骨骨折等傷勢，目前正開刀治療中，幸無生命危險。

警方表示，雙方經酒精濃度測試均無酒精反應，事故發生原因及相關肇事責任，還須進一步釐清調查。

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