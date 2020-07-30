簽本票還債「他建議組隊搶劫」　3屁孩衝內湖銀樓...超慘下場曝

▲要討債的趙男，竟在友人提議下，與債務人組隊搶銀樓，士林法院依搶奪罪判刑（圖，資料趙／記者邱中岳攝）

記者羅志華／台北報導

21歲的李姓男子欠24歲的趙姓男子錢，2人於2月間相約談判，趙男先帶著李男到邱姓友人那簽本票，不料邱男得知他們的債務關係後，竟提議3人一起去搶銀樓，最後選在北市內湖區犯案，得手價值約14萬元的金項鍊、墜子各一只，士林法院依搶奪罪判李男、邱男個7月徒刑，趙男則因累犯，判8月。

趙男與李男於2月22日相約談判，趙男在內湖區某銀樓典當東西後，帶著李男到邱姓朋友那簽本票，事後又到汐止區討論要怎麼還錢，期間邱男在旁聽聞後，竟提議搶銀樓解決債務，3人便於同日下午，回到趙男早上當東西的銀樓，準備行搶。

李男、趙男進銀樓後，先假意看中一條黃金麻花項鍊，而趙男佯稱要回車上拿錢，誘使銀樓老闆開門，李男見大門一開，隨即抓著項鍊、墜子向外衝，並與在車上等待的邱男會合，邱男本想等趙男上車，卻因等了1分多鐘還看不到人，決定先行逃跑。

案件審理時，趙男、李男皆認罪，但邱男卻稱，不知道他們倆要去搶劫，當時看到李男匆忙上車，一緊張才會開車逃跑。

但法官審酌趙男、李男說法，認為它們3人在討論過程中，還提到錢要怎麼分，顯然邱男明知搶劫計畫，還一起開車過去，依搶奪罪判李男、邱男7月徒刑，趙男8月徒刑。

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