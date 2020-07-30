華映股東自救會憂資產遭賤賣「跪北檢陳情」　8旬翁虧老本「2點起床送報」

記者羅志華／台北報導

大同（2371）於6月30日股東會上，才因董事長林郭文艷取消「5成以上股東投票權」，護航派系拿下9席董事惹議，遭金管會懲處，而大同子公司華映下市後，將於明（31日）召開第二次董事會，華映股東自救會擔心，手握39%股權的林郭文艷，會強行通過變賣華映資產決議，於30日率100多位股東代表，到北檢下跪陳情，請求速審、羈押林郭文艷，一位80歲鄭姓股東痛訴，「股票變壁紙後，現在每天2點起來送報紙才能過活」。

▲華映股東自救會擔心公司資產遭賤賣，到北檢下跪陳情，請求盡速偵辦、羈押林郭文艷。（圖／記者羅志華攝）

自救會表示，林郭文艷因華映財報不實，涉犯特別背信罪以500萬元交保後，仍於6月23華映股東會、6月30日大同股東會上，任由黑衣人在現場阻擋股東行使權利，他們擔心，林郭文艷會將華映在楊梅及龍潭的廠房、土地等資產賤賣，為保障23萬股東權益，才會於今日到北檢陳情。

▲自救會執行長孫金清希望，金管會等單位於明日股東會上派官員到場，協助他們行使權利。（圖／記者羅志華攝）

華映於2018年12月破產後，積欠員工近億元薪資，檢方調查後，質疑大同高層明知台灣華映投資中國華映，保證每年獲利10%，卻隱匿重大訊息、未於財報揭露，涉犯財報不實、特別背信罪，諭令董事長林郭文艷以500萬元交保；黃國昌曾痛批華映在中國開保證班、年年獲利，但台灣華映卻嚴重虧損，是典型的「錢進中國，債留台灣」，大同則反擊這是黃的個人臆測。

華映股東自救會100多位代表，於今日到北檢陳情，名嘴蔡玉珍表示，林郭文艷在華映下市前，買進12%股份、持有達39%，就是為在股東會上通過決議的「超前部屬」；自救會執行長孫金清表示，希望金管會、投資人保護協會等單位，可派官員到明天的股東會上協助他們，以免華映資產遭賤賣。

▲80歲的鄭姓股東痛訴，他將老本投入華映「股票變壁紙」，現在每天2點要起來送報紙過活。（圖／記者羅志華攝）

其中一位80歲鄭姓股東表示，他將畢生積蓄投資華映，卻碰上「股票變壁紙」的窘境，目前為了維持生計，每天早上2點就要起來送報紙，並感嘆，「公司好好經營賠錢還可以，但掏空真的不能接受」。

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