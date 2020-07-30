受審竟遭當庭槍殺！男自稱先知被控「瀆神」…旁聽民眾掏槍擊斃

▲ 命案發生後，法院外有眾多警察。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦日前發生一起驚悚案件，北部城市白沙瓦（Peshawar）一名男子納西姆（Tahir Ahmad Naseem）自稱為先知，面臨褻瀆神靈的指控，未料審判過程中，在法庭上當場遭人擊斃。

納西姆2018年首度被控瀆神，此後一直被監禁。一名伊斯蘭學校學生馬利克（Awais Malik）指控，納西姆住在美國時便在網路上和他聊天，之後相約在白沙瓦一家購物中心見面，談及納西姆對宗教的看法。馬利克事後便告上警局。

根據附近社區發言人說法，納西姆出生在受到迫害的阿赫邁底亞教（Ahmadiyya）家庭，但已離開教派，並自稱為先知。他在29日上午出庭受審，竟突遭開槍射殺。

當時在法院內的律師賽赫爾（Saeed Zaher）提到，「大約11時30分時，我坐在辦公室的座位上，聽見槍聲」，馬上跑到案發現場，看見納西姆疑似頭部中彈，「殺手被警方逮捕，屍體倒在法庭內的長椅上。」

這場審判本就開放民眾觀看，但有人攜入武器，突顯重大安全漏洞。賽赫爾指出，「有人帶著手槍進入法庭、謀殺某人，這非常令人不安。」

社交媒體上流傳的影片顯示，兇手在警察監視下，赤腳坐在長椅上，宣稱自己在夢中被人指示，要殺死納西姆。

褻瀆神明在巴基斯坦是極其敏感的指控，最高可判死刑，但有時也被用來了結私人恩怨，成為司法系統棘手的問題。該國目前並無罪犯因此被處決的案例，但受到指控者遭受暴力襲擊的事件層出不窮。

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