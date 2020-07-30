　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李登輝讓45年「萬年國會」步入歷史　優遇這招讓老代表退職

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

台聯黨慶。李登輝（圖／記者季相儒攝）

▲李登輝結束長達40多年未改選的萬年國會，寫下民主新的一頁。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

前總統李登輝辭世，享耆壽98歲。他是台灣首位本土出身的民選元首，被視為推動台灣民主的精神領袖外，也曾被《時代雜誌》稱作「民主先生」。回顧過去，1990年爆發野百合學運，李登輝為了回應學生訴求，隔年廢止《動員戡亂時期臨時條款》，並讓長達45年的「萬年國會」走入歷史，邁開民主化的第一步。

李登輝在2018年11月29日時，他在家中是從起居室要移動到臥室的時候，不慎跌倒撞到地面，右側頭部、眼睛上方碰撞到地面，當下鼻腔出血，額頭則是碰撞傷，被送往台北榮總急救，住進神經外科加護病房，幾天後又傳出腦部有輕微出血，使得出院時間延宕。

而2020年2月8日晚間，李登輝因喝牛奶嗆到緊急送醫，經檢查無大礙，但為安全起見，仍建議留院檢查。當時李登輝主治醫師、台北榮總心臟內科特約醫師陳雲亮受訪表示，「老人家的事情很難說」，因為肺部有些許感染，已給予抗生素控制病情。

28日晚間，又再次傳出李登輝病情惡化，但北榮院方皆封口不願證實已拔管，只表明狀況確實不佳。

1947年中華民國正式行憲後，選出第1屆國民大會代表、立法委員以及監察委員，並在隔年3月於南京召開集會。然而，因爆發第二次國共內戰，當時戰局發生逆轉，中國共產黨在1949年10月1日建立中華人民共和國，中華民國政府則相繼遷至廣州、重慶及成都等城市，最終在12月7日播遷到台灣，國民大會也隨之來台，形成台海兩岸分立、分治的局勢。

不過，來台後的中華民國政府在當時被多數國家視為是代表中國的唯一合法政權，此批在大陸地區被選出的中央民意代表也被視為所謂的「法統」象徵，因此，非台澎金馬的國大代表、立委、監委堅持不改選，認為台北僅是中華民國的戰時首都，要真正合法選出第2屆中央民意代表應該在反攻大陸後，於前淪陷區選出才是正統。於是政府以「淪陷區無法改選」為由，讓首屆淪陷區國代任期無限延長至1992年，更有許多代表一直當到過世為止，而被外界嘲諷為「萬年國會」。

然而，1990年2月國民大會卻在陽明山中山樓上演「山中傳奇」，當時召開第8任總統選舉，國民大會自行通過臨時條款，卻將任期延長至9年，甚至提案擴權，引起社會不滿，因而在3月爆發「野百合學運」。

為了反抗國大代表一連串擴權牟利的行為，各地各界開始展開抗議行動，「罷課、罷稅、抗稅」呼聲四起。3月16日9名台大學生到中正紀念堂靜坐抗議，拉出「我們怎能再容忍七百個皇帝的壓榨」白布條，揭開野百合學運序幕，隨著靜坐抗議學生人數逐漸壯大至上萬人，他們發展成全國性學運份子串連活動，並且喊出4大訴求：「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」、以及「政經改革時間表」。

▼上萬名學生聚集在中正紀念堂廣場，捍衛民主思想。（示意圖／ETtoday資料照）

中正紀念堂,集會遊行,人潮（圖／記者李鍾泉攝）

隨後，中華民國第8任總統選舉仍在3月21日照常舉行，最後並由李登輝以641票獲得連任。但為了呼應學生們的訴求，並且展現其民主意識，李登輝不但親自會見野百合學運代表，並且同意召開國是會議，6月28日會議中針對重大憲政爭議逐一討論，最後達成共識，李登輝在隔年4月30日正式宣布，5月1日起終止動員戡亂時期、廢除《動員戡亂時期臨時條款》，並且制定《中華民國憲法增修條文》，明定除監察委員改為總統任命外，第2屆中央民意代表將由民選產生。

同時，為了因應社會氛圍，讓當了44年、被民主派及在野人士稱為「老賊」的萬年國代解散，李登輝一一拜訪這565位從大陸地區選出的國代，並且以優厚的條件（每人可得新台幣5百萬元退職金），讓他們全數退職。

隨著這些老代表退職，撕下堪稱全世界民主史上最荒謬的一頁，1991年12月21日終於為民主化跨出第一步，展開第2屆國代選舉，會期中除了決議通過中華民國總統改由人民直選外，還確認台海兩岸分治事實，區隔台澎金馬自由地區與大陸地區，最後選出325席國大代表，其中包括219席區域代表、6席山胞代表、80席全國不分區代表及20席僑居國外國民代表，正式讓長達40多年未改選的「萬年國會」步入歷史，這場選舉成了台灣憲政關鍵樞紐之一，也讓台灣民主嶄露一絲曙光。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

▼李登輝終結萬年國會，遴選新任代表歷程。（圖／政治中心製）

▼李登輝終結萬年國會，遴選新任代表歷程。（圖／政治中心製）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
LIVE／李登輝住院174天病逝　北榮記者會最新說明
快訊／前總統李登輝病逝　馬英九回應了
李登輝叱咤政壇30年　5大關鍵時刻回顧
快訊／前總統李登輝98歲病逝　王炳忠臉書發4字
台灣首位民選總統　李登輝曾兩進兩退共產黨
快訊／李登輝辭世　柯文哲PO合照悼念回應了
快訊／李登輝辭世　北榮：敗血性休克及多重器官衰竭
快訊／李登輝19:24病逝　北榮將設置追思所
快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！
戶外露出女王現身GU！10萬追蹤者強壓「台中米娜」　超狂PO
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／時代力量：李登輝令人感佩　謹記阿輝伯的叮嚀「莫忘初衷」

「務實外交」從孤立走向破冰　李登輝被稱來自台灣的總統

病逝北榮享耆壽98歲！前總統李登輝生於三芝「源興居」

快訊／鄭文燦悼念李登輝：未盡的台灣之路　「我們會繼續走下去」

快訊／馬英九：李登輝卸任後政治理念巨變　對民主有貢獻

快訊／李登輝卸任後理念巨變　馬英九：對台灣民主化有貢獻

台海危機應付飛彈激怒大陸　李登輝：18套劇本是要人民安心投票

李登輝嗆到送醫…慢性疾病+多重器官衰竭　住院174天後病逝

李登輝讓45年「萬年國會」步入歷史　優遇這招讓老代表退職

李登輝是出書最多的總統！口述著作13本　《台灣的主張》開始正名

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

快訊／時代力量：李登輝令人感佩　謹記阿輝伯的叮嚀「莫忘初衷」

「務實外交」從孤立走向破冰　李登輝被稱來自台灣的總統

病逝北榮享耆壽98歲！前總統李登輝生於三芝「源興居」

快訊／鄭文燦悼念李登輝：未盡的台灣之路　「我們會繼續走下去」

快訊／馬英九：李登輝卸任後政治理念巨變　對民主有貢獻

快訊／李登輝卸任後理念巨變　馬英九：對台灣民主化有貢獻

台海危機應付飛彈激怒大陸　李登輝：18套劇本是要人民安心投票

李登輝嗆到送醫…慢性疾病+多重器官衰竭　住院174天後病逝

李登輝讓45年「萬年國會」步入歷史　優遇這招讓老代表退職

李登輝是出書最多的總統！口述著作13本　《台灣的主張》開始正名

快訊／時代力量：李登輝令人感佩　謹記阿輝伯的叮嚀「莫忘初衷」

快訊／紐時：台灣首位「民選總統」李登輝過世　帶領島嶼成為亞洲最繁榮國家

遭前夫抖私密截圖爆綠帽　女星「專嫁渣男」霸氣回應：男人看我的眼光更不好

一天只能打1.5小時　陸《英雄聯盟》正式啟用防沉迷機制

1僧2女客雅溪放生…2袋「細長黑滑活體倒河裡」　網罵翻：生態浩劫

「務實外交」從孤立走向破冰　李登輝被稱來自台灣的總統

病逝北榮享耆壽98歲！前總統李登輝生於三芝「源興居」

「台中米娜」露點照瘋傳！警6小時找畫面...掌鏡人到案很後悔

男星來台追夢壓力爆大...「自律神經失調」：天天急診報到！

快訊／鄭文燦悼念李登輝：未盡的台灣之路　「我們會繼續走下去」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

李眉蓁發言人反擊！嗆「最南端非林園」

快訊／李登輝媳婦張月雲返家30分鐘　再折返回北榮

快訊／李登輝病逝大體暫放北榮　院方設置追思所

網傳李登輝病危　作家張大春發文「恭喜」

「高雄隨堂考」李眉蓁5題全錯　王浩宇道歉

快訊／前總統李登輝病逝　王炳忠：終於死了

「自家人一秒打臉李眉蓁」！鄭弘儀嚇阻止

賴品妤爆乳辣照太兇　陳玉珍：改天穿看看

前總統李登輝辭世　北榮：敗血性休克及多重器官衰竭

幕後／地方派系推坑！李眉蓁成為不得不的選擇

農遊券只到9月17日　振興優惠券「使用期限」一次看

快訊／心繫李登輝　曾文惠中午步出翠山莊前往北榮探視

李登輝女兒女婿媳婦進入翠山莊陪伴曾文惠

更多熱門

相關新聞

快訊／前總統李登輝病逝　北榮20點40分記者會說明

快訊／前總統李登輝病逝　北榮20點40分記者會說明

前總統李登輝自今年2月初喝牛奶嗆到，引發入性肺炎後，住院至今近半年。台北榮總證實，李前總統於7月30日19時24分與世長辭，將在晚間20時40分說明。

黃國昌悼念李登輝：謝謝您的奉獻　讓台灣邁向民主之路

黃國昌悼念李登輝：謝謝您的奉獻　讓台灣邁向民主之路

民眾黨：「李登輝」將永遠跟「民主」一起被提起

民眾黨：「李登輝」將永遠跟「民主」一起被提起

快訊／前總統李登輝病逝　王炳忠：終於死了

快訊／前總統李登輝病逝　王炳忠：終於死了

李登輝的二三事

李登輝的二三事

關鍵字：

李登輝萬年國會國民大會野百合學運動員戡亂時期臨時條款影音

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

快訊／前總統李登輝病逝　享耆壽98歲！

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

食藥署：36款含「雷尼替丁」胃藥8/1起全面下架！

台大前教授王曉波辭世　享壽77歲

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面