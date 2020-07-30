李登輝讓45年「萬年國會」步入歷史　優遇這招讓老代表退職

▲李登輝結束長達40多年未改選的萬年國會，寫下民主新的一頁。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

前總統李登輝辭世，享耆壽98歲。他是台灣首位本土出身的民選元首，被視為推動台灣民主的精神領袖外，也曾被《時代雜誌》稱作「民主先生」。回顧過去，1990年爆發野百合學運，李登輝為了回應學生訴求，隔年廢止《動員戡亂時期臨時條款》，並讓長達45年的「萬年國會」走入歷史，邁開民主化的第一步。

李登輝在2018年11月29日時，他在家中是從起居室要移動到臥室的時候，不慎跌倒撞到地面，右側頭部、眼睛上方碰撞到地面，當下鼻腔出血，額頭則是碰撞傷，被送往台北榮總急救，住進神經外科加護病房，幾天後又傳出腦部有輕微出血，使得出院時間延宕。

而2020年2月8日晚間，李登輝因喝牛奶嗆到緊急送醫，經檢查無大礙，但為安全起見，仍建議留院檢查。當時李登輝主治醫師、台北榮總心臟內科特約醫師陳雲亮受訪表示，「老人家的事情很難說」，因為肺部有些許感染，已給予抗生素控制病情。

28日晚間，又再次傳出李登輝病情惡化，但北榮院方皆封口不願證實已拔管，只表明狀況確實不佳。

1947年中華民國正式行憲後，選出第1屆國民大會代表、立法委員以及監察委員，並在隔年3月於南京召開集會。然而，因爆發第二次國共內戰，當時戰局發生逆轉，中國共產黨在1949年10月1日建立中華人民共和國，中華民國政府則相繼遷至廣州、重慶及成都等城市，最終在12月7日播遷到台灣，國民大會也隨之來台，形成台海兩岸分立、分治的局勢。

不過，來台後的中華民國政府在當時被多數國家視為是代表中國的唯一合法政權，此批在大陸地區被選出的中央民意代表也被視為所謂的「法統」象徵，因此，非台澎金馬的國大代表、立委、監委堅持不改選，認為台北僅是中華民國的戰時首都，要真正合法選出第2屆中央民意代表應該在反攻大陸後，於前淪陷區選出才是正統。於是政府以「淪陷區無法改選」為由，讓首屆淪陷區國代任期無限延長至1992年，更有許多代表一直當到過世為止，而被外界嘲諷為「萬年國會」。

然而，1990年2月國民大會卻在陽明山中山樓上演「山中傳奇」，當時召開第8任總統選舉，國民大會自行通過臨時條款，卻將任期延長至9年，甚至提案擴權，引起社會不滿，因而在3月爆發「野百合學運」。

為了反抗國大代表一連串擴權牟利的行為，各地各界開始展開抗議行動，「罷課、罷稅、抗稅」呼聲四起。3月16日9名台大學生到中正紀念堂靜坐抗議，拉出「我們怎能再容忍七百個皇帝的壓榨」白布條，揭開野百合學運序幕，隨著靜坐抗議學生人數逐漸壯大至上萬人，他們發展成全國性學運份子串連活動，並且喊出4大訴求：「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」、以及「政經改革時間表」。

▼上萬名學生聚集在中正紀念堂廣場，捍衛民主思想。（示意圖／ETtoday資料照）

隨後，中華民國第8任總統選舉仍在3月21日照常舉行，最後並由李登輝以641票獲得連任。但為了呼應學生們的訴求，並且展現其民主意識，李登輝不但親自會見野百合學運代表，並且同意召開國是會議，6月28日會議中針對重大憲政爭議逐一討論，最後達成共識，李登輝在隔年4月30日正式宣布，5月1日起終止動員戡亂時期、廢除《動員戡亂時期臨時條款》，並且制定《中華民國憲法增修條文》，明定除監察委員改為總統任命外，第2屆中央民意代表將由民選產生。

同時，為了因應社會氛圍，讓當了44年、被民主派及在野人士稱為「老賊」的萬年國代解散，李登輝一一拜訪這565位從大陸地區選出的國代，並且以優厚的條件（每人可得新台幣5百萬元退職金），讓他們全數退職。

隨著這些老代表退職，撕下堪稱全世界民主史上最荒謬的一頁，1991年12月21日終於為民主化跨出第一步，展開第2屆國代選舉，會期中除了決議通過中華民國總統改由人民直選外，還確認台海兩岸分治事實，區隔台澎金馬自由地區與大陸地區，最後選出325席國大代表，其中包括219席區域代表、6席山胞代表、80席全國不分區代表及20席僑居國外國民代表，正式讓長達40多年未改選的「萬年國會」步入歷史，這場選舉成了台灣憲政關鍵樞紐之一，也讓台灣民主嶄露一絲曙光。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

▼李登輝終結萬年國會，遴選新任代表歷程。（圖／政治中心製）



