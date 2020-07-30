李登輝「退一步進兩步」　終止動員戡亂廢除萬年國代　

▲前總統李登輝。（圖／ETtoday資料照）

記者陳家祥／綜合報導

前總統李登輝逝世，享耆壽98歲，結束其縱橫政壇傳奇性的一生。綜觀李登輝生涯，他不但是首位台灣本土出身的民選總統，對於台灣的民主發展也有相當大的貢獻；當中讓人討論最多的，終結「動員戡亂時期」、廢除《動員戡亂時期臨時條款》絕對是其中之一。

李登輝在2018年11月29日時，傳出他在家中是從起居室要移動到臥室的時候，不慎跌倒撞到地面，右側頭部、眼睛上方碰撞到地面，當下鼻腔出血，額頭則是碰撞傷，被送往台北榮總急救，住進神經外科加護病房，幾天後又傳出腦部有輕微出血，使得出院時間延宕。

而李登輝最近一次健康問題，發生在今年2月8日晚間，李登輝因喝牛奶嗆到緊急送醫，經檢查無大礙，但為安全起見，仍建議留院檢查。當時李登輝主治醫師、台北榮總心臟內科特約醫師陳雲亮受訪表示，「老人家的事情很難說」，因為肺部有些許感染，已給予抗生素控制病情。

28日晚間，又再次傳出李登輝病情惡化，但北榮院方皆封口不願證實已拔管，只表明狀況確實不佳。

1948年由國民大會制定頒布的《動員戡亂時期臨時條款》，位階優於《憲法》，賦予總統無限制擴張的權力，可視情況無視法令約束發布緊急處分或戒嚴等，且任何法令都可以冠上「動員戡亂」之名強制推行。其後還多次修憲，賦予總統無連任限制、逕自調整行政部門的權力等，說是我國民主發展最大的阻礙一點也不為過。

經過多年的努力以及無數的犧牲，1990年甫當選總統的李登輝在就職記者會上宣布，要在一年內終止《動員戡亂時期臨時條款》；最終在1991年5月1日零時，李登輝宣告終結「動員戡亂時期」，並正式廢除《動員戡亂時期臨時條款》。

▼對比太陽花學運，李登輝當年以總統身分親自和野百合學運抗議學生面談。（圖／ETtoday資料照）

1990年李登輝當選第8屆總統，3月先是碰上貽笑後世的「山中傳奇」，遷台40年來從來未改選的國民大會，在陽明山中山樓自行通過「臨時條款修正案」延長任期，讓當時已看不慣萬年國代的民間社會再也忍不住，野百合學運就此爆發；1990年3月16日，近6000名全國學生集體於中正紀念堂（現自由廣場）靜坐抗議，並提出「廢除臨時條款」、「廢除萬年國代」和「召開國是會議」等訴求。

李登輝展現誠意親自前往自由廣場和學生溝通，並承諾會接受學生民主改革的訴求。5月22日李登輝先在就職記者會上宣布，要在一年內終結「動員戡亂時期」、廢除《動員戡亂時期臨時條款》並回歸憲政體制等；並遵守學運承諾，於6月邀集政府官員、民運人士、美麗島事件受害者等召開國是會議，達成「終止動員戡亂時期」、「回歸憲法」、「廢止《動員戡亂時期臨時條款》」等共識。

1991年4月22日，第一屆國民大會三讀通過廢止《動員戡亂時期臨時條款》及《中華民國憲法》第一條到第十條增修條文，並咨請總統明令廢止；李登輝依照國民大會咨請，於1991年4月30日明令宣告，5月1日零時終止動員戡亂。

李登輝在前總統蔣經國病逝後倉皇上任，後更打破外界「過渡總統」的看法上任，並用「退一步進兩步」的圓滑手法，遊走於國民黨守舊派勢力與民間社會要求開放的聲音間，最終成功終止動員戡亂時期並廢止「動員戡亂臨時條款」，讓台灣民主發展向前邁進一大步。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）