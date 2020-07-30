富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫片　失智警訊有癥兆、貼心防走失有三招

▲富邦人壽與台灣失智症協會推出失智教育動畫片，提升兒少族群對失智症的覺察。（圖／富邦人壽提供）



生活中心／綜合報導

失智症的警訊，你有發現嗎？台灣的失智症診斷率僅約30%，相較於先進國家的50%～60%，顯示出國人的對失智症的認識與覺察仍有提升空間，而家中孩子與長輩互動時間多，富邦人壽與台灣失智症協會即針對兒少族群推出動畫片，以寓教於樂的方式培養兒少族群的失智識能，掌握失智症患者的關鍵就醫時間。

知名動畫角色「黑啤」這陣子天天幫黑啤爺爺拍照，但黑啤爺爺一點也不開心，而且變得易怒暴躁，甚至他的江湖知名料理魔幻炭烤香腸也走味⋯⋯！？透過富邦人壽與台灣失智症協會共同推動的失智教育動畫片《失智警訊愛注意篇》與《愛的守護防走失篇》，將會找到答案。動畫片於7月27日正式上映，之後將由衛福部國健署、各縣市教育局發送至全台小學，透過黑啤與黑啤爺爺等知名角色IP，從日常生活中有趣的祖孫互動情境、以寓教於樂的教材，讓全台近百萬學童成為失智識能小尖兵。

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認識與理解，是提升失智照護的起點。此次推出針對兒少族群的失智教育動畫片，主要考量點為家中孩子和長輩接觸機會多、互動時間長，因此從小學階段即建構失智症的正確認知，不僅能促進家庭氛圍和樂，也能盡早掌握家中失智患者就醫的關鍵時間點。

國人失智症診斷率待提升，企業推動失智教育種子計劃

台灣失智症協會理事長暨中山醫學大學附設醫院精神科主治醫師賴德仁表示，國內失智症診斷率僅約30%，遠低於先進國家50%至60%，主要原因就是家屬對失智症不夠認識，導致延誤就醫，對整個家庭造成更嚴峻的影響，因此推動提升國人對失智症警訊的察覺，是現行首要關鍵。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，近年企業在推動失智關懷活動的過程中，也發現大眾對失智症認識不足，為持續知識傳遞與關懷，今年將擴大推動「失智教育種子計劃」，並著力於兒童紮根教育，期待從小培養正確的認知力與行動力，為友善失智社會發展立下正向基礎。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉認為，相較於成年人，孩子們有更強烈的察覺能力，因此從培養兒童對失智症警訊的察覺開始，在識能教育的推展上能發揮較佳的效果，此次推出的動畫片內容兼顧失智症基礎認知與照護行動，在家長與師長的引導下，能讓孩子從小對失智症就有較完整的概念，進而養成設身處地的思考習慣與態度。

江湖大廚是遭暗算？還是失智？

《失智警訊愛注意篇》將失智十大警訊（註），以趣味橋段融入劇情：江湖大廚黑啤爺爺的招牌料理「魔幻炭烤香腸」竟然走味、黑啤發現爺爺的醬油買了又買、獨門醬料腦中想著但卻忘記如何稱呼該食材、也忘了老家的路怎麼走、懷疑自己遭人暗算⋯⋯。失智者對於熟悉事物掌握度降低、情緒和個性轉變、言語表達困難等，透過故事情節演繹，讓學童從影片中建立失智病識感。《愛的守護防走失篇》，則傳授三招－「天天拍照、配戴愛心手鍊、社區守護」，黑啤天天幫爺爺拍照不僅留下爺孫共有回憶也記錄當日穿著、愛心手鍊包裝為最有溫度的生日禮物、陪伴爺爺逛社區讓鄰居認識，這些貼心溫暖的互動，不僅有效預防長者走失，更是促進陪伴關懷情誼的好招。

「預防、協尋、支持、知識傳遞」強化失智友善共好圈

富邦人壽持續推動走失協尋手鍊，在專科門診一經確診即提供患者手鍊，此模式推動後配戴率已提升42%，尋獲率高達100%，可有效降低照顧者心理壓力。另，亦針對「新手失智家庭」推動照護重點分享，給予新手照顧者專業觀念與支持能量。從「預防、協尋、支持、知識傳遞」四大面向著手，富邦人壽連結產、官、學、醫界，持續強化失智友善共好圈，提升大眾對失智症的認識及友善態度，逐步形成綿密的守護網。

《失智警訊愛注意篇》：https://youtu.be/-AZDrbkIUX4

《愛的守護防走失篇》：https://youtu.be/rPl9hMMbF5I