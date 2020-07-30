　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫片　失智警訊有癥兆、貼心防走失有三招

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼富邦人壽,失智症,台灣失智症協會,失智警訊。（圖／富邦人壽提供）

▲富邦人壽與台灣失智症協會推出失智教育動畫片，提升兒少族群對失智症的覺察。（圖／富邦人壽提供）

生活中心／綜合報導

失智症的警訊，你有發現嗎？台灣的失智症診斷率僅約30%，相較於先進國家的50%～60%，顯示出國人的對失智症的認識與覺察仍有提升空間，而家中孩子與長輩互動時間多，富邦人壽與台灣失智症協會即針對兒少族群推出動畫片，以寓教於樂的方式培養兒少族群的失智識能，掌握失智症患者的關鍵就醫時間。

知名動畫角色「黑啤」這陣子天天幫黑啤爺爺拍照，但黑啤爺爺一點也不開心，而且變得易怒暴躁，甚至他的江湖知名料理魔幻炭烤香腸也走味⋯⋯！？透過富邦人壽與台灣失智症協會共同推動的失智教育動畫片《失智警訊愛注意篇》與《愛的守護防走失篇》，將會找到答案。動畫片於7月27日正式上映，之後將由衛福部國健署、各縣市教育局發送至全台小學，透過黑啤與黑啤爺爺等知名角色IP，從日常生活中有趣的祖孫互動情境、以寓教於樂的教材，讓全台近百萬學童成為失智識能小尖兵。

請繼續往下閱讀...

認識與理解，是提升失智照護的起點。此次推出針對兒少族群的失智教育動畫片，主要考量點為家中孩子和長輩接觸機會多、互動時間長，因此從小學階段即建構失智症的正確認知，不僅能促進家庭氛圍和樂，也能盡早掌握家中失智患者就醫的關鍵時間點。

國人失智症診斷率待提升，企業推動失智教育種子計劃

台灣失智症協會理事長暨中山醫學大學附設醫院精神科主治醫師賴德仁表示，國內失智症診斷率僅約30%，遠低於先進國家50%至60%，主要原因就是家屬對失智症不夠認識，導致延誤就醫，對整個家庭造成更嚴峻的影響，因此推動提升國人對失智症警訊的察覺，是現行首要關鍵。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，近年企業在推動失智關懷活動的過程中，也發現大眾對失智症認識不足，為持續知識傳遞與關懷，今年將擴大推動「失智教育種子計劃」，並著力於兒童紮根教育，期待從小培養正確的認知力與行動力，為友善失智社會發展立下正向基礎。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉認為，相較於成年人，孩子們有更強烈的察覺能力，因此從培養兒童對失智症警訊的察覺開始，在識能教育的推展上能發揮較佳的效果，此次推出的動畫片內容兼顧失智症基礎認知與照護行動，在家長與師長的引導下，能讓孩子從小對失智症就有較完整的概念，進而養成設身處地的思考習慣與態度。

江湖大廚是遭暗算？還是失智？

《失智警訊愛注意篇》將失智十大警訊（註），以趣味橋段融入劇情：江湖大廚黑啤爺爺的招牌料理「魔幻炭烤香腸」竟然走味、黑啤發現爺爺的醬油買了又買、獨門醬料腦中想著但卻忘記如何稱呼該食材、也忘了老家的路怎麼走、懷疑自己遭人暗算⋯⋯。失智者對於熟悉事物掌握度降低、情緒和個性轉變、言語表達困難等，透過故事情節演繹，讓學童從影片中建立失智病識感。《愛的守護防走失篇》，則傳授三招－「天天拍照、配戴愛心手鍊、社區守護」，黑啤天天幫爺爺拍照不僅留下爺孫共有回憶也記錄當日穿著、愛心手鍊包裝為最有溫度的生日禮物、陪伴爺爺逛社區讓鄰居認識，這些貼心溫暖的互動，不僅有效預防長者走失，更是促進陪伴關懷情誼的好招。

「預防、協尋、支持、知識傳遞」強化失智友善共好圈

富邦人壽持續推動走失協尋手鍊，在專科門診一經確診即提供患者手鍊，此模式推動後配戴率已提升42%，尋獲率高達100%，可有效降低照顧者心理壓力。另，亦針對「新手失智家庭」推動照護重點分享，給予新手照顧者專業觀念與支持能量。從「預防、協尋、支持、知識傳遞」四大面向著手，富邦人壽連結產、官、學、醫界，持續強化失智友善共好圈，提升大眾對失智症的認識及友善態度，逐步形成綿密的守護網。

《失智警訊愛注意篇》：https://youtu.be/-AZDrbkIUX4

《愛的守護防走失篇》：https://youtu.be/rPl9hMMbF5I

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
張綱維落魄畫面曝光！羈押近4個月…頂「滄桑白髮」現身
野生「台劇男神」搭北捷…乘客低頭滑手機沒發現
19歲女吃感冒藥昏睡　慘遭性侵驚醒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

保持7日常習慣　腦部血循暢通、失智症不上身

彰邑城隍城隍睽違24年出巡！31日晚上七爺八爺先暗訪　沿路送平安符

「江春男有興趣的是國際影音平台」 李永得：正在研擬公視董監事名單

小番茄拜拜被罵「會烙賽」　他傻：火龍果就可！網嘆禁忌：還不是人吃下肚

富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫片　失智警訊有癥兆、貼心防走失有三招

不找零就暴走開罵！「退貨要券」更氣人　收銀妹吐苦水：三倍券養出奧客

請大家協尋！世新大學教授「台中母親驚傳失蹤」　當晚身穿白衣、白褲

填台大電機棄資工被罵慘！大學長「2科系都讀過」經驗談...理科老鳥戰翻了

台灣有多少新冠隱形感染者？學者估出驚人數字：將成社區感染源

小強盤旋房間「竄出鬼火」　她見稀客崩潰：一堆很美！網歪樓：電力剩2格

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

被父逼發「沒上建中」傳單500張！　他崩潰拔髮自虐...1.1萬人看哭了

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

彰邑城隍城隍睽違24年出巡！31日晚上七爺八爺先暗訪　沿路送平安符

「江春男有興趣的是國際影音平台」 李永得：正在研擬公視董監事名單

小番茄拜拜被罵「會烙賽」　他傻：火龍果就可！網嘆禁忌：還不是人吃下肚

富邦人壽偕台灣失智症協會推趣味動畫片　失智警訊有癥兆、貼心防走失有三招

不找零就暴走開罵！「退貨要券」更氣人　收銀妹吐苦水：三倍券養出奧客

請大家協尋！世新大學教授「台中母親驚傳失蹤」　當晚身穿白衣、白褲

填台大電機棄資工被罵慘！大學長「2科系都讀過」經驗談...理科老鳥戰翻了

台灣有多少新冠隱形感染者？學者估出驚人數字：將成社區感染源

小強盤旋房間「竄出鬼火」　她見稀客崩潰：一堆很美！網歪樓：電力剩2格

連5個月一房難求！澎湖「國慶連假都已滿房」　幸運客2個月前訂才有得住

朋友入住新屋！「想送禮家電」先不要：突然被送很煩　網曝最實用解答

「涉及毒品案」帳戶要被監管　北市婦急奔銀行...車手尾隨下場慘

蔡燦得遭節目誤植30年男友！　怨「公司很忙找不到人」…經紀人被惹怒不爽

落魄畫面曝光！羈押近4個月…張綱維頂「滄桑白髮」現身　檢請求從重量刑

黃智賢悼念王曉波：「老師」為和平統一奮鬥40年卻來不及看到

夏宇童睽違一年再上《飢餓》　同台「好朋友」孫協志歡慶200集　

辣牛肉、嫩煎雞柳條加了蛋沙拉！SUBWAY「繽紛捲餅」新上市　加碼抽AirPods

北韓持續「零確診」！官媒證實脫北者逃開城「未染疫」...提醒切勿鬆懈

富邦盃少棒／陳昱勛最欣賞堂哥陳子豪　國中不投球爸爸會擔心

彰邑城隍城隍睽違24年出巡！31日晚上七爺八爺先暗訪　沿路送平安符

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

生活熱門新聞

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

小姐妹來取餐！「外送員小動作」暖炸了

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明

李登輝病到無法出院！　醫曝「老人最大殺手」：每年奪5000命

中頭獎敢「公開領獎」？網曝4種超危險下場

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

台大前教授王曉波辭世　享壽77歲

夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆背超癢

好市多奧客全家族　逼員工交「插畫收據」

網公開「切西瓜路線」一半以上都是山路

更多熱門

相關新聞

富邦人壽268億買王朝酒店　金融壽險業全搶進一條路

富邦人壽268億買王朝酒店　金融壽險業全搶進一條路

富邦人壽昨天（22日）以總價268億元購入松山區「台北王朝大酒店」，看好未來都更後增值潛力，信義全球資產推測，「台北王朝大酒店」未來與南側「微風南京百貨」所在大樓一起都更，若規劃複合式商業大樓，辦公租金可望挑戰3500元以上，而目前敦化南北商辦多為壽險或金融業持有，以整條敦化北路若加上「王朝酒店」，就有7棟商業大樓為金融壽險業持有。

快訊／富邦壽砸268億買台北王朝大酒店

快訊／富邦壽砸268億買台北王朝大酒店

養大退休老金！3族群最愛類全委保單

養大退休老金！3族群最愛類全委保單

《蝕憶》展　帶你穿越失智者世界！

《蝕憶》展　帶你穿越失智者世界！

做工的人注意！善用醫療三寶補足缺口

做工的人注意！善用醫療三寶補足缺口

關鍵字：

富邦人壽失智症台灣失智症協會失智警訊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

變態女聯手父親殺男友　完事還「現場亂倫」

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

最美女醫生「扯下胸罩」脫了！

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

食藥署：36款含「雷尼替丁」胃藥8/1起全面下架！

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

追確診泰籍移工發現43位移工有疑似症狀　台灣將採檢

小姐妹來取餐！「外送員小動作」暖炸了

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面