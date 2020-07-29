挑戰「Net 0 Carbon」大型排字　環團呼籲8/8全民站出來抗暖化

▲▼多個醫界和環保團體號召全民88父親節當天遊行抗暖化。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

面對全球越來越嚴重的極端氣候，台中市多個醫界和環保團體29日上午聚集在台中市議會前，不但要求政府在各國都提出2050淨零碳排政策時，應立即訂出無煤期程表，還呼籲全民8月8日父親節一起遊行力抗暖化，共同挑戰「Net 0 Carbon」大型排字行動，市府也呼應會善盡地方政府責任，為守護共同家園而努力。

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台灣健康空氣行動聯盟、中華民國診所協會全聯會、台中市大台中醫師公會及彰化縣醫療界聯盟，上午發起「88台中抗暖化、反空污、顧健康遊行」活動，公佈8月8日遊行當天的3大主訴求，包括宣佈氣候緊急、推動綠色新政；減碳改善空污、中南部為優先；訂定無煤期程、2050淨零碳排。

葉光芃醫師指出，選在8月8日是要記取11年前發生的八八風災，全球已有70多個國家宣布2050年達成淨零碳排（Net Zero CO2 Emissions），南韓總統文在寅率東亞之先，也明訂2050淨零碳排，他期盼蔡英文總統接力下一棒，讓台灣也趕緊跟上腳步。

爭好氣聯盟執行長岳祥文說，台灣根本就不缺電，缺的是願意跟大家一起創造幸福未來的商人，聯盟主要訴求是備轉容量率從目前的10%降至6%，並呼籲工商大老們，非得要把自己的錢財，建立在傷害市民的健康和幸福上嗎？

主辦單位表示，當天下午4點，將在市政公園草地上排出「Net 0 Carbon」字樣，屆時將分成紅傘隊的「Carbon」、黃色民眾隊的「Net」，以及醫師們的「0」，守護爸爸健康，就是守護全家健康、守護台灣安全，期盼市民朋友一起參與。

市府表示，完全認同環保團體所發起的「抗暖化、反空污、顧健康遊行」活動，市府會善盡地方政府責任，更積極有效的減碳、減污，不過包括碳交易、碳抵換、總量管制及能源轉型等都屬中央權責，期盼中央與地方一同加速推動，一起改善空氣品質，為守護下一代的家園努力。

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