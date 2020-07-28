竹市那魯灣文化聚落開工　獨有原民地景聚落

▲新竹市文化聚落新建工程，將打造一個半開放式的海岸文化聚落。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

位於香山區海山漁港附近，西台灣唯一阿美族為主的聚落，今（28）日在阿美族頭目的祈福祝禱下，原民會主委夷將·拔路兒、新竹市副市長沈慧虹親臨見證，正式啟動新竹市文化聚落新建工程，將打造一個半開放式的海岸文化聚落，提供部落集會場所、部落觀景塔、戶外大溜滑梯、圓形廣場等原民文化設施，預計明年底完工。

那魯灣聚落為台灣西部海岸唯一的靠岸阿美族部落，此建築設計將導入原住民文化，除了塑造部落景觀塔及室外大溜滑梯，也特別設計半戶外廊道空間，居民、遊客都能使用，觀景塔預計將成俯瞰17公里美景的制高點，半戶外空間的聚會場所未來也預計規畫假日攤位及文創市集，成為17公里觀光海岸線上的新打卡景點。

沈慧虹表示，新竹市長林智堅上任後替原民爭取福利，首先解決了那魯灣部落排水問題，108年那魯灣公園廣場綠美化完工，今年開始興建文化聚落，相當感謝原民會持續大力支持，政府有默契，民眾就有福氣，市府會將部落圓夢拼圖一塊塊完成，帶領族人邁向幸福。

原民會主委夷將·拔路兒更親自到場祝賀，使用阿美語、台語、客家語跟大家打招呼，也告訴大家文化聚落不只是集會所，還可舉辦祭典、討論事務、開設課程等，而且是全市各個族群共享的聚落，希望各族群可以彼此接納包容，也邀請大家明年一起來驗收成果。

民政處指出，那魯灣聚落鄰近海山漁港、賞蟹步道、港南運河公園、南港賞鳥區等知名旅遊景點，本次工程兼顧社區需求、觀光功能，為17公里觀光海岸線再添一好去處，也盼為部落迎來人潮及商機。

民政處長倪冠勛表示，目前設籍於新竹市的原住民人口超過4千人，林智堅市長上任3年多來積極爭取原住民權益與福利，包括原住民學生學用費從1000元提高至1500元、跟勞動部合作培養原民朋友第二專長，第三則是提升那魯灣聚落整體環境規劃，希望讓原住民族人過好生活。