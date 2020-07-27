自家別墅亮燈...下秒驚見陌生母子「躺床吹冷氣」：我住這裡！傻眼行徑曝

▲陌生母子躺床上。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

自家房子竟迎來奇怪母女！家住浙江金華市的汪姓女子近日散步時，發現閒置的住宅竟然發出燈光，警方趕到現場，發現3樓臥室內，有一名光著腳的陌生女子正帶著2歲大的孩子，在床上吹冷氣休息。面對民警的質問，她淡定回說，「實在不行，我付你房費好了...」

▲女子語出驚人，稱「還想說買點菜住在這裡好了」。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，汪女當天晚上9時許在外散步，意外發現閒置的別墅裡有燈光透出，於是打電話報警。民警到場後陪同一層一層排查情況，發現3樓臥室被人反鎖，她趕緊拿鑰匙將門打開，只見一名光腳女子帶著自己2歲大的孩子，在床上吹冷氣休息，令人相當傻眼。

民警上前質問，光腳女卻回答，「我是住這裡的的。」汪女氣憤與女子對峙起來，見謊言被拆穿，她又理直氣壯的說，「實在不行，我付你房費好了。」聽到這回答，民警也怒了，「這是付房費就能解決的嗎？別人的房子不能隨意進，你連這點常識都沒有嗎？」

在民警的教育下，擅闖住宅的女子老實交代事情經過。原來女子姓李，當晚帶兒子出門玩耍，隨後被一隻野貓引到別墅後門，發現門未上鎖後便帶著兒子進屋休息，「我進來一看，廚房也挺乾淨，還想說買點菜住在這裡好了。」

民警聽後耐心表示，「房東不在你擅自闖入，開他們的空調，睡他們的床，就是不對，這不是付房費就能解決的。」最後，民警帶著汪女清點是否有財產損失，並將李女帶回派出所做進一步調查。

依據《治安管理處罰法》，非法侵入他人住宅，尚不夠刑事處罰的，將處最少5日拘留、最低200元罰款。目前，案件正在進一步審理中。

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