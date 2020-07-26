優人神鼓響徹大武鄉海岸　千人參與撼動全場

▲優人神鼓響徹大武鄉海岸，現場千人參與撼動全場。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為打造台東優質永續觀光，台東縣政府主打浩瀚無垠繁點星空，推動「台東最美星空」系列活動邁入第3年。其中最受歡迎的「星空音樂會」25日晚間開拔在大武鄉的大武尚武濱海公園，由「優人神鼓」及東部原音「Paliulius樂團」等震撼演出，鼓聲響徹大武鄉海岸，現場匯集千人共同欣賞，感受音樂與大自然的美好。

「最美星空音樂會」第5場在大武鄉舉辦，特別選在面向廣闊太平洋，背倚高聳中央山脈的大武尚武濱海公園進行，由山中傳奇「優人神鼓」打頭陣開場，其震撼卻祥和的演出充分彰顯力與美的結合。而隨後由東部原音「Paliulius樂團」、「赤族」輕輕歌唱，則映襯著滿天星空捎來些許感動。大武鄉長黃建賓說在音樂會開始看到優人神鼓表演所帶來的震撼，正能呼應大武鄉那般撼人的海天壯闊。來自南投的蘇小姐說，趁著小孩放暑假帶一家人來台東旅遊，除了白天讓小孩看看東部山海的雄偉壯麗外，晚上欣賞台東的最美星空，聽著音樂會解耳朵的渴。

受到新冠肺炎影響，國人掀起一波波的報復性島內旅遊，曾被知名旅遊指南《孤獨星球》(Lonely Planet）認定為亞洲10大最佳旅遊景點的台東，更是在端午連假期間湧入破40萬人次的觀光人潮；縣政府觀光處指出，其實縣府在推廣觀光上一直做到超前部署，不但和各大旅行社舉辦媒合，更進階運用科技發展雲端智慧觀光。我們期許可以落實將台東的日常有機元素，像是最美星空，透過優化包裝與創新，做出讓人想一來再來的「有機觀光」。

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