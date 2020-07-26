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美破門中國駐休士頓總領事館　華春瑩：與入室竊盜無異

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中國駐休士頓總領事館關閉後，一群人使用電動工具試圖撬開後門。（圖／路透）

▲中國駐休士頓總領事館關閉後，一群人使用電動工具試圖撬開後門。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

針對美國執法人員在當地時間24日下午，破門進入中國駐休士頓總領事館，清空、撤離人員，中國外交部發言人華春瑩26日在推特發文，表示中國駐休士頓總領事館是中國的國家財產，美方強行進入的舉動，與入室竊盜無異。

美國21日突然下達72小時內，關閉中國駐休士頓總領事館的通知，中國外交部24日上午做出反制，撤銷美國駐成都總領事館的設立和營運許可，並要求該總領事館停止一切業務和活動。之後，美方人員便進入中國駐休士頓總領事館，清空撤離相關人員。

▲▼美國駐成都總領事館的徽標已經消失。（圖／路透）

▲美國駐成都總領事館的徽標已經消失。（圖／路透）

《觀察者網》報導，華春瑩26日在推特發文，「中國駐休斯敦總領館館捨是中國的國家財產。美國方面強行進入的舉動，不僅侵犯了《維也納領事關係公約》，也侵犯了美國憲法，還侵犯了美國的《外交使團法》。這一舉動與入室盜竊無異。」

華春瑩還分享一張由美聯社記者拍攝的照片，搭配的圖說是美國聯邦官員和一名鎖匠嘗試打開一扇門，進入已經撤空的中國總領館館舍內。

▲▼中國外交部發言人華春瑩抨擊美方舉動形同入室竊盜。（圖／翻攝推特華春瑩）

▲中國外交部發言人華春瑩抨擊美方舉動形同入室竊盜。（圖／翻攝推特華春瑩）

事實上，針對美方執法人員進入中國駐休士頓總領館，中國外交部發言人汪文斌25日也有類似回應。他指出，中國駐休斯敦總領館館捨是外交領事館設，也是中國的國家財產，根據《維也納領事關係公約》和《中美領事條約》，美方不得以任何方式侵犯中國駐休斯敦總領館館捨。

他強調，對於美方強行進入中國駐休士頓總領館館舍的行徑，中方表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉，中方將就此作出正當和必要反應。

中國駐休士頓總領事館人員進行打包。（圖／路透）

▲中國駐休士頓總領事館人員進行打包。（圖／路透）

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