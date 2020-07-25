快訊／新北貢寮龍洞驚傳176人遭大浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

▲新北市龍洞 。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市貢寮區龍洞礁岩區25日接近中午時突變天，造成176名潛水遭浪捲入外海。新北市第六救災救護大隊再接獲通報後緊急成立應變小組，與海巡署第二岸巡隊已出動大批人力趕往，基隆海巡隊也緊急出動巡防艇前往該海域救援，目前已全數上岸。

消防局表示，針對貢寮龍洞遊客無法游回岸上情形，目前了解是四季灣自行辦的烤肉活動，是一潛水同好相約，總共176人。轄區消防大隊經查後表示，是2名遊客因體力不支無法遊回而報案，目前已全數上岸。