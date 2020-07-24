快訊／新增3例境外兩男一女「全來自菲律賓」

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增3例新冠肺炎境外移入病例，都是從菲律賓返台。個案分別是分別為50多歲男性(案456)、30多歲男性(案457)及30多歲女性(案458)，均自菲律賓返台。

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指揮中心表示，案456去(2019)年11月至菲律賓工作，7月13日起陸續出現咳嗽、倦怠症狀，曾於當地就醫。個案7月20日自菲律賓返台，入境時因有咳嗽、頭痛症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所，7月21日檢驗結果雖為陰性，但因個案咳嗽劇烈，由檢疫所協助安排送醫收治住院並再次採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共32人，其中21人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，11人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心指出，案457今年3月至菲律賓探親，7月13日自菲律賓返台，入境後至住處進行居家檢疫。個案於7月13日至15日陸續出現頭痛、嗅味覺異常症狀，17日起分別又出現發燒、頭痛等情形，20日向地方衛生單位通報後安排就醫採檢，於今日確診，目前收治住院隔離。衛生單位已掌握個案接觸者共37人，包括29名同班機接觸者及8名國內接觸者。同班機接觸者中，15人為前後二排乘客，列為居家隔離對象，14人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。國內接觸者中，1人為非同住接觸者，7人為同住接觸者，目前皆無疑似症狀，均列為居家隔離對象。

指揮中心表示，案458今年1月至菲律賓工作，7月14日起陸續出現發燒、嗅味覺異常及腹瀉症狀，經自行服藥後症狀緩解，並曾於當地接受公司安排之武漢肺炎快篩，結果為陰性。個案7月22日自菲律賓返台，入境時主動告知有症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前收治住院隔離。衛生單位已掌握個案接觸者共5人，為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象；另針對9名未入境之同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。