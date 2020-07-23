快訊／嗆花30萬找人教訓蔡阿嘎…K哥「全認了」　法院裁定5萬交保

▲找人打蔡阿嘎的K哥，今日於庭上坦承全部犯行，法院裁定他以5萬元交保。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／台北報導

綽號「K哥」的楊姓男子，出30萬請吳姓幫派份子物色打手，要教訓網紅蔡阿嘎，陳姓男子接下任務後，於3月3日下午，埋伏於蔡阿嘎於北投的住處，趁對方夫婦倆騎車等紅燈之際，上前以鐵鎚狠砸2人；楊男到案後稱蔡阿嘎「看起來很欠打」才找人，「K哥」於23日開庭坦承全部犯行，法院裁定他以5萬元交保，並限制出境、出海8個月。

檢方調查，綽號「K哥」的楊男不滿蔡阿嘎網路發言，覺得「他看起來很欠打」，於2月底出價30萬要吳男找人教訓，吳男於3月2日到新北林口「加藤排氣管店」，將蔡阿嘎的地址告知陳男，並交付任務。

陳男接下任務後，請機車行董姓老闆載他先行「場勘」，並於3月3日16時許，見蔡阿嘎夫婦騎車出門等紅燈時，上前以鐵鎚狠砸蔡阿嘎右膝，又順勢攻擊蔡阿嘎懷孕的老婆「二伯」，當時懷孕35周的二伯受驚產生宮縮，經蔡阿嘎將影片上傳後，引起網友一陣熱議，紛紛撻伐兇手「連孕婦也不放過」。

士林地院23日開庭，「K哥」承認全部犯行，坦承案發前與吳男喝酒，提到蔡阿嘎「看起來很欠打」，酒醉下開玩笑要花30萬請吳男找人教訓他，之後吳男也傳新聞給他看，但他並沒有真的付錢，法院考量「K哥」先前旅居國外，最近戶籍又被遷到國外去，認為他雖有逃亡可能，但今日坦承全部犯行，其餘被告也都已認罪，裁定他以5萬元交保。

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