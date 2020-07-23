言行不一？川普砲轟中國　CNN：自家集團買爆中國貨





▲美國總統川普批中防疫不力（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

美國總統川普為改善美國對中國貿易赤字，今年初與中國簽署第一階段貿易協議，並聲稱將讓「美國再次偉大」；但自新冠疫情爆發後，川普屢次公開批中方防疫不力，外媒卻爆料，即使美中關係鬧僵，川普旗下集團卻從中國進口約8噸商品，讓媒體酸他仍持續替美國貿易赤字做出貢獻。

據美國有線電視新聞網（CNN）追蹤海關數據的公司ImportGenius編制的美國海關數據發現，2019年9月3日有約6噸重的餐桌，送到紐約的川普國際酒店；今年5月18日，一批重約2噸的木質和玻璃陳列櫃，從上海運送到位於洛杉磯的川普國家高爾夫球俱樂部；而兩天後，川普批中國疫情處理，「防疫無能」、「大量害死全世界人民」。

▲蘇格蘭坦伯利高球場， 即屬川普集團所有。(圖／達志影像／美聯社）

CNN指出，雖然川普就任總統後曾表示不再主掌川普集團營運，但他手上仍有持股，並未全數放棄對集團的掌控，極有可能參與集團營運。而這些商業行為與川普公開對其行政部門「買美國貨」的要求背道而馳，他分別在2017年、2019年1月要求聯邦機構和國家基礎建設上要「買美國貨」，同年7月更簽署命令「使用美國商品、產品以及原料最大化」。

此外，川普政府的幕僚也對美中貿易關係開砲，如司法部長巴爾（William Barr）直接點名許多美國企業為了短期利益與中國合作，如好萊塢電影、 Google、微軟、雅虎，以及蘋果等科技大廠。目前白宮及川普集團尚未回覆CNN的報導評論。