全中運台東代表隊再創佳績　累計至22日已摘下17金

▲▼ 全中運台東代表隊再創佳績，累計至22日已拿下17金。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

在屏東縣舉行的109年全國中等學校運動會，台東縣代表隊22日在柔道項目又摔出2面金牌，其中，台東體中葉晨華在高女組柔道第四級與同校隊友妮卡勒‧麥尚對壘，結果技高一籌，將去年斷了2連霸的金牌再奪回來。

台東縣府教育處表示，台東縣至今天為止共計獲得17金、16銀及17銅，共計50面獎牌的成績，分別為金牌-國男組柔道第四級台東體中黃立帆、國女組柔道第三級台東體中林宇涵、高男組射擊10公尺空氣步槍個人賽台東體中易晉暘、國男柔道第五級台東體中林敬翔、國男柔道第七級台東體中孫立威、高男田徑100公尺台東體中林宗翰、高女組游泳400公尺混合式台東高中徐芳澄、國中男生組柔道第六級卑南國中戴日善、國女組角力自由式第七級寶桑國中吳慧慈。高女組舉重64公斤級台東體中丁欣薇、高女組柔道第一級台東體中鍾霓、高女組柔道第二級台東體中黃頌緹、高男組柔道台東體中第一級黃治凱、柔道高男第二級台東體中林崇佑、高女組舉重59公斤級台東高中謝佳晏、高女組柔道第三級台東體中溫韶玟、高女組柔道第四級台東體中葉晨華。

而銀牌則有：國男柔道第八級台東體中林柏安、國女組柔道第二級台東體中耿雅苓、田徑高男400公尺台東體中王雲、國中女生組柔道第六量級卑南國中盧玉香、高女組角力自由式第一級台東高中林詠薰等。銅牌：國女柔道第八級台東體中温王佳心、國男柔道第八級台東體中吳政祐、國男柔道第六級台東體中郭軒志、高男組射擊10公尺空氣步槍個人賽台東體中楊永義等獲獎。

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