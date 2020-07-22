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賣場狂聽到哭聲！課長壯膽「哪有鬼？」　下一秒頭皮掀起慘掛撒水頭上

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大賣場,水果。（圖／Pixabay）

▲女網友曾在賣場工作，早班5人輪值都遇到一樣的怪事。（圖／Pixabay）

網搜小組／董美琪報導

一名女網友21日在「靈異公社」分享超恐怖經驗，曾經在賣場工作的她，因為和同事不斷聽到不明女子哭聲，嚇到請公司處理，沒想到不信邪的課長來時一說「哪裡有鬼？」立刻頭髮連帶頭皮一起遭消防撒水頭卡住撕起，頭皮掛在撒水頭上，血濺一地，即使後來請法師幫忙，但還是沒有結束。

女網友10幾年前曾在大賣場負責內勤職務，樓梯底下的金庫後方的傳出詭異的狀況，她寫道，「不知道什麼時候開始，當早職在金庫點鈔時總會聽到一個女生不斷哭泣的聲音，早上8點到10點只會有一位內勤，當時共有5個內勤，不管是哪一個單獨值早班時都有聽見哭聲。」

她說雖然晚班明明已經把物品收好才下班，但早班每次一進公司，物品總是散落一地，後來大家決定互相支援，早班變成了2人一組，「物品不時還是會移位，但是再也沒聽見聲音」，因此大家過陣子又恢復成1人值早班。

「恢復的隔天輪到我早職，一個阿弟仔透過小窗戶領錢時說『姐姐～你們知道你們後面放送貨單的角落，有一個女生住在那邊嗎？而且她超級愛哭耶，每次我進去搬送貨單時，她都拼命在我耳邊哭……」，女網友一聽當場尖叫，心情超崩潰趕他去上收銀，後來同事們決定請經理處理。

女網友說，結果隔天課長去金庫後面看了一圈後說，「什麼也沒有啊，你們能不能不要那麼迷信，哪裡有鬼？」說時遲那時快，就在課長一講完的下一秒，頭突然撞上消防撒水頭，頭髮連帶頭皮一起撕起，整個人因此卡住無法動。課長立刻痛苦地喊著「對不起，對不起，我無意冒犯」，瞬間跌坐在地，地上都是血跡。

女網友表示，當時課長確實彎腰準備走出來了，可是不知道為什麼他瞬間就抬頭往撒水器撞上去，「事後還有頭髮卡在撒水器上，真的很可怕，打掃阿姨也不敢碰，後來是打掃阿伯來清除的。」

女網友回憶，當時公司慎重地在辦公室辦了一場法會，法師是說他引祂超渡了，「但是我們其實還是都能聽到哭聲，甚至在晚班結帳時，收銀+內勤近20人，大家都能同時聽到……。」女網友說，「他在現場認真ㄌㄧㄤ很久，而且他ㄌㄧㄤ多久，我們就拿著香在旁邊站多久，腿超酸的竟然還無效，嘖。」

不少網友看了留言，「真的不能鐵齒」、「我服務單位還沒歇業時，不但很多人在晚上7時聽到鐵鍊拖地聲」、「有能力驅邪的法師真的很少」、「血腥畫面比鬼還可怕」、「法師是騙人的吧」、「祂住在那裡很久了，要引渡不是那麼容易的事，可以問問祂有沒有什麼需要幫忙的，完成祂的心願後再來引渡」。

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