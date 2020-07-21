白河波麗士結合地方特性及產業活動　深耕在地警政服務

▲台南市警白河分局，辦理社區治安會議，與鄉親面對面交流，深耕在地警政服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局，除持續規劃各項交通疏導及護農等專案勤務，並於21日假白河區昇安里活動中心，藉由該社區辦完「撥蓮子趣味活動」後，結合辦理社區治安會議，與鄉親面對面交流，會場與民眾互動氣氛熱絡深獲民眾好評。

台南地區蓮子、蓮藕栽培面積占全國栽種面積的5成，其中白河區是主要產區，每年的6、7月是蓮花盛產的季節，著名的「白河蓮花節」吸引大批遊客前來，蓮花除了觀賞用途，還有蓮子，蓮藕，蓮藕粉等高附加價值產品，白河分局結合地方特性及產業活動，深耕在地警政服務。

會中由竹門派出所所長許巨仕、里長張春美共同主持，副分局長李忠憲率防治組組長鄭慶盛、交通組組長邱逸樵、偵查隊副隊長胡益源等參與，透過宣導提醒民眾交通安全注意大型車內輪差、戴安全帽、防詐防假檢假借款、青春專案及防失智、防走失協尋資源等當前警政重點工作宣導。

副分局長李忠憲表示，警方持續推動護果、護農專案，已逐漸展現成效，近期在關仔嶺山區土地公廟查獲竊取香油錢的毒品犯嫌及7月20日深夜巡邏時盤查可疑重機車騎士，當場查獲違反毒品危害防制條例通緝犯，並於犯嫌身上取出安非他命毒品及吸食器等物依法送辦，都是在地民眾發現可疑人車，於第一時間通報警方查獲，警民成立之「護農安心聯盟」群組發揮成效，並展現白河地區警民合作共同維護社區治安的警政文化。

台南市警局長詹永茂上任後治安首要任務為掃蕩黑幫、毒品及職業賭場3大工作；另與槍擊案、黑幫生存有關的舞廳酒店、暴力討債、毒品交易、賭博都是打擊犯罪目標，白河分局表示絕對有能力來維護治安、交通安全，並將以「面對問題、解決問題」及「做的更好、讓大家過的更好」的積極態度，貫徹執行警政工作重點，以達成守護大台南的願景，營造安居樂業的宜居城市。

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