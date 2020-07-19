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桃園「童話市集」遊樂設施遭爆不安全　市府經發局：違法營業開罰

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▲桃園「童話市集」遊樂設施不安全？

▲桃園「童話市集」遊樂設施遭網友爆不安全？（圖／翻攝自爆料公社）

記者楊淑媛／桃園報導

宣稱全台最大彩繪3D互動打卡牆，主打親子玩樂為主題的桃園「童話市集」，開幕才2天，遭臉書《爆料公社》PO文指稱，有孩童在玩遊樂設施，下一秒很重鐵器掉落，大人都可能會GG，何況是小朋友！市府經濟發展局19日表示，該市集尚未取得營運執照，不得營業，可依法開罸5到10萬並要求該夜市立即停業。▲桃園「童話市集」遊樂設施不安全？

▲桃園「童話市集」開幕（圖／翻攝自童話市集臉書）。▼內部規劃引發網路熱議。( 圖／翻攝自桃園爆報）

▲桃園「童話市集」遊樂設施不安全？

桃園「童話市集」位於桃園區永康路上，現址多年前是一處夜市，開幕之初也火紅一陣子後，就因經營等各方因素而關閉，此次翻身成為「童話市集」，並宣稱是全台最大彩繪3D互動打卡牆，主打有許多親子玩樂設施，17日開幕才2天遭爆料內部遊樂設施不安全！引發市府經發局關注。

市府經發局發出聲明稿指出，針對桃園某違法夜市設置大型遊樂設施有安全疑慮案，經濟發展局郭裕信局長表示：

1.經查該夜市尚未依「桃園市攤販集中區管理自治條例」取得設置許可，屬於違法營業。經發局已請該夜市立即停業，後續將依桃園市攤販集中區管理自治條例進行開罰。

2.大型機械遊樂器材部分，涉及「充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施安全管理規範」規定，本案將儘速邀集建管等相關單位進行聯合稽查。

・消除暗沉、補水鎮定

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