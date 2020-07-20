快訊／500元動滋券開放「網站卡死」　網崩潰狂F5：凌晨12點就連不了

記者劉維榛／綜合報導

由體育署加碼的「500元動滋券」今（20）日零時起開放登記，不過凌晨一到網頁就卡死，早上大批民眾睡醒嘗試依然沒恢復，一直轉圈圈，網友一片湧入教育部臉書大罵，「爛爆了的網站」、「所有券就動茲券造成反效果了～根本開不了網頁」！

▲動滋券可買賽事票券！（圖／記者劉峻誠攝）



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繼農遊券、藝Fun券後，最新登場的是教育部400萬份的「500元動滋券」，儘管官方強調，7/20至26日會依照身分證或居留證末碼進行分流登記，豈料有網友今日凌晨12時想搶頭香登錄，頁面早就卡死轉圈圈，「動滋網不意外的，一到12點馬上擠爆，500塊看來大家也是真香，好像國民運動中心也可以用這個抵消費，健身房、泳池還不錯啦！」

另有PTT鄉民在早上8時進行實測，結果網頁還是繼續轉圈圈，「本人光試著登入網頁試了快半小時，結果還登記失敗，氣氣氣氣氣...要不是家中老人交代，還真不想搞了！」



▲動滋券登記頁面卡死！（圖／翻攝官網）

不少網友也湧入教育部臉書狂罵「網頁卡死了，有這麼多人搶著運動？」「完全無法進入登記」、「愛的魔力轉圈圈到底要轉多久」、「大家都不睡覺的嗎？居然卡網了」、「原來不是只有我的卡住而已」、「根本無法打開」、「政府是在哈囉？跟演唱會一樣難搶？就算好不容易進去之後也沒辦法登記，一直說我格式錯誤，到底要怎麼登記，為什麼浪費大家的時間，你認為我很閒嗎」。

不過有另一派網友認為，「反正用抽的，不是先搶先贏」、「晚點再去好嗎，當個聰明der領券人」。日前體育署也強調，動滋券將在7月28日下午三點進行公開抽籤，中籤結果以簡訊和email通知，也開放上網查詢！

▼動滋券登記至26日！（圖／翻攝教育部臉書）

