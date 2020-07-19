宏泰人壽12位超級業務員「榮獲MDRT」！平均年薪300萬元　分享成功故事

▲宏泰人壽董事長魯奐毅（右五）頒獎給本屆獲得MDRT百萬圓桌殊榮的會員們。（圖／宏泰人壽提供）

財經中心／台北報導

宏泰人壽公布今年獲得有「壽險界奧斯卡」美譽的MDRT百萬圓桌會員名單，勉勵同仁明年再創佳績、超越自己！直營業務部副總經理張秀娟代表宏泰人壽向從事壽險業的年輕人喊話：「想要成功，一定不能害怕失敗，要勇於挑戰！在累積失敗的經驗之後，就會迎向成功。」

宏泰人壽請12位壽險超級業務員與大家分享成功故事。吳秋君從事壽險業20年，並且榮獲MDRT合格終生會員殊榮。她連續17次達成MDRT資格，每一次都代表著對保戶們的愛、分享及幫助。獲得2020年COT超級會員的廖嘉豐感謝宏泰人壽給予他舞台，他在保險路上堅持做對的事，先把風險轉嫁、再做資產規劃是他成功的不二法門。

徐振坤從不因為得獎而改變初衷，他的服務的初衷與做保險的原則未曾改變、始終如一；不論未來他再獲得多少次肯定，他給予保戶的服務都是一樣的。張睿崴希望自己能提升金融相關知識，於是她從台中科大讀到中興大學EMBA，不斷精進自我，把自己的人生設成一條階梯，毅力不懈地爬上去。

高芯筠認為專業是關鍵，只要不斷努力，客戶就會看見她的用心與初衷、願意相信壽險顧問會站在客戶的立場思考，就有機會可以成為他們依賴的人。吳星嬅曾因買保險被騙，因而下定決心要把保險搞懂。就這樣，一名平凡單純的家庭主婦投入保險，經過26年努力，脫胎換骨成為一名超級業務員。

王妤婷因為母親生病而了解到保險的重要性，便毅然決然投入壽險業。繼承母親衣缽的她表現優異，青出於藍更甚於藍，幫助許多人，也照顧了許多家庭。歐琪臻平均與客戶見面3次就會成交。她認為成交速度取決於事前準備，首先蒐集客戶的資料，了解客戶的需求才能推薦給客戶適合的商品。

楊淑真擔任壽險顧問28年，她透過自我要求、不斷提升專業能力，入圍過多次高峰、極峰盃國外旅遊競賽及其他獎勵，愛旅遊成為她前進的動力。陳雅惠認為保險是生命的投資、是價值與生命的對價關係、是生命的理財、也是生命的規劃。她面對保戶時，絕對是專業的、嚴謹的、專注的。

劉敏華說，「保險」不是為了改變生活，而是為了避免生活被改變。在服務的過程中，每一次她都堅持以同理心去規劃完整的保障，獲得保護信任。謝淑貞在先生因病過世後成為單親媽媽，為了栽培3個女兒進入壽險業，入行當月業績就拿到全國第二，從2018到今年連續3年獲得MDRT殊榮。

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