領三倍券排爆！張雅琴不挺了　罕見怒轟蔡政府「政策失敗」

圖文／ CTWANT

國內新冠肺炎疫情趨緩，政府推出「三倍券」振興經濟，15日一上路便吸引大批民眾搶領，不管是超商或郵局通通大排長龍，還一度出現機台當機情形。對此，資深主播張雅琴日前罕見開罵，指政府一定要民眾掏出1000元換三倍券，作業繁複導致亂象叢生，更造成許多長輩困擾，「為什麼不能直接給2000塊的券呢？」

張雅琴15日在《年代晚報》坦言，她之前一直認為政府的三倍券不僅便民，又能促進民眾消費，是很好的政策，但三倍券上路第一天就讓她完全改觀；張雅琴認為，政策不是遊戲，不是說在電腦上操作或模擬就可以，尤其對長輩來說，政府要發三倍券，他們當然會去領，既然如此為什麼不直接發2000元的券？

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▲張雅琴批評三倍券政策不夠便民。（圖／翻攝自年代新聞YouTube頻道）



張雅琴指出，如果直接發2000元現金，確實達不到刺激消費的目的，但還是可以直接給券，「一定要我們大家掏出1000塊，再給我們3000塊，what’s the point？」她接著補充，倘若可以領了就走當然很簡單，可是現在要先給1000元，還要等待入帳、對帳時間，中間作業太過繁複、耗時太久，「這是一個失敗！」

雖然媒體公布最新民調顯示，大多數的人都滿意三倍券政策，代表民眾對政府有信心，但張雅琴再次呼籲，即使她也認為領取方式並不困難，但對不少老先生、老太太來說並非如此，所以政府在做任何決策時，「不要把它當成Game」，畢竟人民是活生生的，很多狀況不是透過電腦就能模擬出來。

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