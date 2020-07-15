　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

近500坪「彩虹幼兒園」　獨立教室、遊戲區就像奇幻樂園

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

文／時尚家居

由日本Neoplus610、香港美詩雜誌Merci Magazine和同屬香港的Art Dumbo三方在2020年，共同組織了系列激動人心的獎項活動，其中天空設計大獎Sky Design Awards，因高度聚焦在建築、室內設計、家具設計、以及涵蓋商業業務規劃在內的視覺設計上，堪稱亞太設計界極具代表性的一個旗艦級獎項。在這麼一個極具影響力的國際平台上，多年來獲獎無數的D.H.I.A黃靜文設計團隊，再次以深富美好童話色彩且兼具實用性的「RAINBOW 幼兒園」一案獲評審青睞，除了地景、建築面的驚艷，也讓品牌與深刻人性化空間美學劃上等號！

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

本案基地近500坪，從四層建築外廓到室內設計，皆由黃靜文總監及團隊一手操刀，整體規劃主題除了孩子們喜歡的繽紛演色與故事性，許多細節中更隱含著溫暖、體貼的人文關懷與完善機能，彷彿來到這裡，無論大人小孩，都能輕鬆享受一段無憂歡樂的奇幻小旅行。

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

外飾面造藝 窗的風景

主建物相當醒目，外觀純淨白色基調猶如畫布，更宜融納、映襯具有反差或高明度的色彩與圖像。

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

最直接的聚焦亮點，首推外飾面上下錯落的立體開窗，設計者先打造正向厚達30cm的牆體，好讓每一扇形狀各異的窗，產生內退的縱深與嵌入感，而特別的形狀對應不同色彩，賦予建築永續並存的安定與活潑律動，每扇深邃的窗，也因為獨立上色、搭配訂製彩色玻璃與邊緣暈光效果，在漸沈的夜色中尤其夢幻唯美。

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

此外，玻璃色彩事先根據晴、雨天不同的進光量仔細計算、微調整，力求作工精細且不留水痕，檢討時並同步納入雨水導流路徑，避免水漬沾染影響美感。

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

晴雨不拘 廊的連結

為了給孩子們更充裕的戶外活動空間，黃靜文總監在建築、景觀與室內配比上反覆斟酌，而前庭處銜接主建物延伸而出的一條流體廊道，無疑最能讓使用者深切感受設計團隊的體貼巧思。以往幼童早晚接送時總是人車雜沓，若是動線紊亂失去秩序，便容易產生安全問題，這還沒考慮變化無常的天候狀況。

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

因此黃靜文總監結合現場最有效率的人車動線，打造遮簷廊道連結主建物與半弧形接待車區，創造家長接送時晴雨不拘的便利性，孩子們接送前後的穿行安全也更有保障。 

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

機能之外，這座流體走廊也極具美感，不規則傾斜的金屬立柱，撐起上方輕薄雨遮，白色雨遮面分段嵌入彩色玻璃圓片，隨著自然光透析，在行路踏面投影一個個彩色光點，彷彿漫步雲端的輕快油然而生。

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

廊道邊緣另以樹籬與露天草坪區隔，確保動線的封閉性，草坪設置遊具並留有寬敞腹地，以供孩子們伸展跑跳。

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

色相演繹 虹的意象

作為靈感繆思的彩虹主題，從戶外、建築一路蔓延進入室內分層。 甫進一樓廊道，完整的彩虹噴繪端景，為此動線起點兼過渡場域平添滿滿活力，左右兩翼分別是員工室、家長室、圖書室，沿廊鋪設防撞棉墊確保移動安全。

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

獨立教室或機能單元各擁感官主題，例如圖書室內來自非洲大草原的可愛動物漫行各個角落，就像是有愛的陪伴，四樓舞蹈教室則是壁面彩繪人像，三樓則以知性定調，即使是室內走廊也有炫麗無比的仰角風景，以彩色鉛筆型態配合高低差和背景光，拉出一條五米長的壯麗光河，同時巧妙修飾結構樑。

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

還有知名童話故事「傑克與魔豆」也成為空間敘事的一部分，層疊版面切割出立體人物與場景，教室空白壁面搖身一變，成了童話故事布幕、益智遊戲區。四樓太空主題遊戲區，甚至體現頂層對挑高的局部容許特性，以打造連大人也會玩心大起的溜滑梯區。

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

這裏星空、星際意象散佈各處，飛機跑道更是出奇不意，翻轉天地壁原有的慣性視覺。此外，露天頂樓屋凸另以梯形與圓形包覆電梯與水塔，讓空中鳥瞰視野同樣童趣盎然。

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

（圖／D.H.I.A黃靜文設計）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」！超大一坨…幫傭作證：那屬於人
快訊／午後對流雨彈！北北基等5縣市大雨特報來了　防雷擊強陣風
超商條碼刷不過！他浪費2hrs「三倍券一場空」...查官網驚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

近500坪「彩虹幼兒園」　獨立教室、遊戲區就像奇幻樂園

神級「咔滋雞皮」回歸首日排隊！肯德基「買1送1」倒數2天

東區高CP值火鍋店！　昆布火鍋、銅盤烤肉想吃什麼自由選

台中購物節聯手東森購物　8倍東森幣限時回饋、滿500元再抽千萬豪宅

青汁尬出盛夏手搖飲口味清爽！　鮮茶道菠派系列新上市

實測／超商領三倍券「插健保卡14秒」到手！小心「這步驟」得多等20分鐘

影／三倍券上路！全聯加碼「振興月」連續4周推百項商品破盤價

快訊／三倍券領取首日⋯民眾湧進狂領！超商收通知喊卡：緊急關閉系統領券

直擊／超商三倍券領券第一天！民怨等快1小時　小7：經濟部系統端流量管制

上網優惠三倍奉還！北都推振興好康加碼三倍放大

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

近500坪「彩虹幼兒園」　獨立教室、遊戲區就像奇幻樂園

神級「咔滋雞皮」回歸首日排隊！肯德基「買1送1」倒數2天

東區高CP值火鍋店！　昆布火鍋、銅盤烤肉想吃什麼自由選

台中購物節聯手東森購物　8倍東森幣限時回饋、滿500元再抽千萬豪宅

青汁尬出盛夏手搖飲口味清爽！　鮮茶道菠派系列新上市

實測／超商領三倍券「插健保卡14秒」到手！小心「這步驟」得多等20分鐘

影／三倍券上路！全聯加碼「振興月」連續4周推百項商品破盤價

快訊／三倍券領取首日⋯民眾湧進狂領！超商收通知喊卡：緊急關閉系統領券

直擊／超商三倍券領券第一天！民怨等快1小時　小7：經濟部系統端流量管制

上網優惠三倍奉還！北都推振興好康加碼三倍放大

台達電攜手台科大成立「聯合研發中心」　全台首例跨界多元產官學合作

《黃易群俠傳M》製作團隊暢談開發秘辛　曝光開發中新系統及未來走向

《艾爾之光》搜查隊成長支援活動盛大展開　極速直衝滿等取得角色高級精裝

中職／傑尼獅明星戰隊拍照見面會　二天不同球員出席

三峽16歲少年跟朋友借車撞警車亡…父淚曝「休學在家幫忙」：原本明天要復學

方志友超辣比基尼「腰間零贅肉」！　假日狂追劇緊貼老公放閃

金融科技要靠「數位信任」打底！　黃天牧：路徑圖朝8方向前進

國旅進入戰國時代　承億文旅戴俊郎：因地制宜打造旅宿島鏈

富翁慘被「斬首肢解」屍塊分裝塑膠袋！電鋸丟一旁　豪宅內詭無血跡

高通首次在台推「5G企業創新線上學習課程」！協助台灣中小企業拓展5G商機

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

消費熱門新聞

三倍券領取首日太多人領！超商收通知喊卡：關閉系統領券

量販超市「三倍券優惠」一次看

實測／超商領三倍券「插健保卡14秒」到手！

搶特殊色口罩　6大MIT品牌也有秒殺限定款

超商領三倍券首日順爆！她幫父領怨太勞民傷財

小7三倍券預購SWITCH＋健身環

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

瘋狂放大40倍！超商、通路「三倍券加碼優惠」一次掌握

明天就能領三倍券了！4大超商優惠懶人包

中衛成人8色、兒童2色　電商11點開賣

直擊／實體三倍券領券小7又轉圈

全聯振興月！連4周百種商品破盤

摩斯慶7/22大暑日「大薯買1送1」

神級「咔滋雞皮」買1送1倒數2天

更多熱門

相關新聞

想讓大家都知道妳隆乳？韓女偶像直接回嗆

想讓大家都知道妳隆乳？韓女偶像直接回嗆

韓女團RAINBOW日前剛迎接10周年紀念，為了粉絲特別準備一連串的活動和特別單曲外，所有收益還會全數當善款。怎料好事情才沒多久，其中成員趙賢榮（조현영）就遭到酸民惡意人身攻擊，但她也不是省油的燈直接照樣造句回話。

韓女團自費錄10th專輯「收益還全捐出去」

韓女團自費錄10th專輯「收益還全捐出去」

雙喜臨門！智淑認愛大7歲企業家

雙喜臨門！智淑認愛大7歲企業家

10年韓粉回憶　「二代團」超經典

10年韓粉回憶　「二代團」超經典

GOT7回歸作自己剪　5偶像擁驚人才華

GOT7回歸作自己剪　5偶像擁驚人才華

關鍵字：

流態幻彩FlowingRainbow

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

白天顧小孩晚上跑車…台中運將墜海亡！妻：他是好爸爸

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面