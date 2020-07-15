台中三屍凶宅！嚇壞同層住戶「半年全跑光」　老牌三溫暖歇業急賣

記者趙蔡州／綜合報導

台中市2019年11日發生母子三屍命案，事件曝光後讓同樓層的住戶幾乎跑光，甚至有人連押金都不拿也無所謂。其中一間位在大樓地下一樓的老牌三溫暖，在三屍命案發生的同月就決定歇業，而三溫暖的辦公室就剛好與命案同層，直到2020年4月才以每坪9萬賣出。

母子三屍發生在台中市中區光復路某一間大樓，該大樓的老牌三溫暖在母子三屍案後決定歇業，賣掉與命案同樓層的辦公室。不過三溫暖歇業後，位於地下一樓的營業區至今乏人問津、沒有人願意接手，辦公室則好不容易在2020年4月以每坪9萬賣出。

▲三溫暖在母子三屍案後決定歇業，賣掉與命案同樓層的辦公室。（圖／東森新聞）

據悉，這一間大樓的行情每坪約在9萬至12萬元之間，不過業者就算以行情的低價賣出，其實也沒有虧錢，畢竟先前買入的金額，（每坪）遠低於9萬元。李姓房仲（非當事房仲）表示，「房價最低還是以9萬元售出」、「由於並不是發生地（凶宅），所以影響並不大，就連（凶宅）隔壁也沒有什麼差。」

事件發生後，同樓層的住戶幾乎全部搬光，甚至有住戶連押金都不要了，只想要趕快搬走，其他樓層的房客則得無所謂，「我們又沒做虧心事，對不對，應該會繼續住下去。」

▲事件發生後，同樓層的住戶幾乎全部搬光，甚至有住戶連押金都不要了。（圖／東森新聞）

李姓房仲說，儘管與命案凶宅同一樓層，但如果賣、租的不是當事房屋，不主動告知消費者，確實沒有違法，「（命案後）不一定比較難租，畢竟它本身並不是凶宅，所以以仲介來講，不一定需要告知買方。」

其他房仲業者也表示，事件再過了幾年，民眾逐漸淡忘命案的時候，賣房住戶可能會比現在還要多。