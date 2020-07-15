　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中三屍凶宅！嚇壞同層住戶「半年全跑光」　老牌三溫暖歇業急賣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者趙蔡州／綜合報導

台中市2019年11日發生母子三屍命案，事件曝光後讓同樓層的住戶幾乎跑光，甚至有人連押金都不拿也無所謂。其中一間位在大樓地下一樓的老牌三溫暖，在三屍命案發生的同月就決定歇業，而三溫暖的辦公室就剛好與命案同層，直到2020年4月才以每坪9萬賣出。

母子三屍發生在台中市中區光復路某一間大樓，該大樓的老牌三溫暖在母子三屍案後決定歇業，賣掉與命案同樓層的辦公室。不過三溫暖歇業後，位於地下一樓的營業區至今乏人問津、沒有人願意接手，辦公室則好不容易在2020年4月以每坪9萬賣出。

▲▼台中母子三屍凶宅 隔壁老牌三溫暖急逃售出。（圖／東森新聞）

▲三溫暖在母子三屍案後決定歇業，賣掉與命案同樓層的辦公室。（圖／東森新聞）

據悉，這一間大樓的行情每坪約在9萬至12萬元之間，不過業者就算以行情的低價賣出，其實也沒有虧錢，畢竟先前買入的金額，（每坪）遠低於9萬元。李姓房仲（非當事房仲）表示，「房價最低還是以9萬元售出」、「由於並不是發生地（凶宅），所以影響並不大，就連（凶宅）隔壁也沒有什麼差。」

事件發生後，同樓層的住戶幾乎全部搬光，甚至有住戶連押金都不要了，只想要趕快搬走，其他樓層的房客則得無所謂，「我們又沒做虧心事，對不對，應該會繼續住下去。」

▲▼台中母子三屍凶宅 隔壁老牌三溫暖急逃售出。（圖／東森新聞）

▲事件發生後，同樓層的住戶幾乎全部搬光，甚至有住戶連押金都不要了。（圖／東森新聞）

李姓房仲說，儘管與命案凶宅同一樓層，但如果賣、租的不是當事房屋，不主動告知消費者，確實沒有違法，「（命案後）不一定比較難租，畢竟它本身並不是凶宅，所以以仲介來講，不一定需要告知買方。」

其他房仲業者也表示，事件再過了幾年，民眾逐漸淡忘命案的時候，賣房住戶可能會比現在還要多。

ET快訊
羽球國手撿屍人妻客廳性侵　人夫房內熟睡「還幫他找褲子」
「我會詛咒你們」男天橋淋汽油自焚　手機留遺書…母拒探視原因曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鈑金凹掉！日本知名商社本部長「怒踹計程車」　只因嫌車離身體太近

3杯啤酒後上車！台東男被警攔「我用滑行的」　法官判決無罪

台中三屍凶宅！嚇壞同層住戶「半年全跑光」　老牌三溫暖歇業急賣

聽到喇叭聲就起崩！台南男「鐮刀追殺」騎士…他用辣椒水反擊

羽球國手撿屍人妻客廳性侵　人夫在房內熟睡…「還幫他找褲子」

直播主之亂被盯上！連千毅蹲苦牢300天　高雄警局長「陪榜」下台

「我會詛咒你們」男子天橋淋汽油自焚　手機留遺書…母拒探視原因曝光

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女「車禍噴飛」命危　同行友人傻：失控了

接到指示赴台南維安！　新警局長詹永茂證實「今見黃偉哲」

運將追女騷擾2年「交男友就讓妳死」　單親爸護女8刀砍死他

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

郵局三倍券「排隊前注意3件事」　身分證字號末碼單數搶先購買

譚德塞吐真話「人類生活回不去」怒批領導者混合信息破壞信任！

黃子佼一聽到搭檔是柯佳嬿傻眼　宣布退出「三金」主持：不可能看到我

鈑金凹掉！日本知名商社本部長「怒踹計程車」　只因嫌車離身體太近

3杯啤酒後上車！台東男被警攔「我用滑行的」　法官判決無罪

台中三屍凶宅！嚇壞同層住戶「半年全跑光」　老牌三溫暖歇業急賣

聽到喇叭聲就起崩！台南男「鐮刀追殺」騎士…他用辣椒水反擊

羽球國手撿屍人妻客廳性侵　人夫在房內熟睡…「還幫他找褲子」

直播主之亂被盯上！連千毅蹲苦牢300天　高雄警局長「陪榜」下台

「我會詛咒你們」男子天橋淋汽油自焚　手機留遺書…母拒探視原因曝光

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女「車禍噴飛」命危　同行友人傻：失控了

接到指示赴台南維安！　新警局長詹永茂證實「今見黃偉哲」

運將追女騷擾2年「交男友就讓妳死」　單親爸護女8刀砍死他

鈑金凹掉！日本知名商社本部長「怒踹計程車」　只因嫌車離身體太近

市府員工「月薪3萬」卻買基隆1050萬豪宅！每月現金狂灌入　下場慘了

改裝車深夜橫行擾民吵翻天　金山警、環聯合攔檢取締開罰

3杯啤酒後上車！台東男被警攔「我用滑行的」　法官判決無罪

486先生臉書嗆吳宗憲　照片曝光被灌爆「提前拿到三倍券？」

幼大班化身萌兵闖障礙！花蓮市幼另類畢旅　過關臉劃榮譽條紋

美國率先進入「第三階段疫苗實驗」　募集3萬人遍及全美87地點

台中三屍凶宅！嚇壞同層住戶「半年全跑光」　老牌三溫暖歇業急賣

中職／伍鐸2個月沒贏過　卡本特拚先發4連勝

蔡依林、楊丞琳都綁起來了！俏皮可愛的「雙丸子頭」回歸

亡命超車影片曝！情侶下觀音山彎道失控「車頂削一半」　女友爆頭慘死、男昏迷

社會熱門新聞

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

羽球國手撿屍人妻性侵　下場出爐

男淋汽油自焚　母拒探視原因曝

即／22年焚屍懸案偵破！2人落網

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

男子留慢性處方箋　監察院旁天橋自焚

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

彰化婦倒地無呼吸心跳　少年跪地CPR10分鐘

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

運將騷擾女兒2年　爸護女8刀砍死

小黃運將車內午睡　熱衰竭猝死

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

即／忠孝西路天橋　驚傳1人自焚

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

更多熱門

相關新聞

貼修繕公告！住戶轟「水泥勿用電梯運送」

貼修繕公告！住戶轟「水泥勿用電梯運送」

住大樓要進行施工，善後才是最重要的！一名男網友表示，日前在電梯張貼修繕公告，怎料引起其他住戶不滿，更要求電梯不准運送水泥砂石等，讓原PO抱怨，「將心比心好嗎？」對此，網友們跳出來客觀回應，「弄乾淨啊！就是有人弄了不清理，才會有這樣的公告」。

2.3公尺巨無霸蛇闖進家住戶嚇壞通報

2.3公尺巨無霸蛇闖進家住戶嚇壞通報

副主委PO影片「公審住戶」 抱怨文風向神轉

副主委PO影片「公審住戶」 抱怨文風向神轉

大樓電梯自由落體2人受傷…住戶卻幫建商說話

大樓電梯自由落體2人受傷…住戶卻幫建商說話

買房忘了28年！現住戶出面…竟求償85萬

買房忘了28年！現住戶出面…竟求償85萬

關鍵字：

三溫暖住戶

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

周杰倫台中吃飯「遭餐廳偷拍PO網」抓狂暴怒！

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

雷雨彈灌4天！熱低登陸降雨熱區出爐

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

羽球國手撿屍人妻性侵　下場出爐

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

更多

最夯影音

更多
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面