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台灣不喝第一泡茶？　 60年來錯怪「用腳揉茶」和農藥

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台灣不喝第一泡茶 誤怪腳和農藥

特約記者／吳思賢報導

台灣民眾泡茶經常把第一泡倒掉不喝，原因包括怕農藥殘留、洗灰塵、以及洗掉「腳感」！這種泡茶行為讓日本茶師感到非常驚訝。

日本「十段茶師」兄弟檔大山泰成和大山拓郎致力宣傳日本茶道並提出六個重點，包括溫杯，以及平均在所有杯子倒入茶湯。他們會倒掉的只是溫杯的滾水，但是絕不會倒掉第一泡茶之用，反而視之為最珍貴的茶湯，所以才要平均倒給每一位品茶者。

▲貴州茶葉。（圖／記者馬叔安攝）

第一泡茶的珍貴，自古已知。宋朝許次紓在《茶疏》中強調：「一壺之茶，只堪再巡。初巡鮮美，再則甘醇，三巡意欲盡矣。」現代科學也證實：第一泡茶釋出的兒茶素最多。

既然如此，為什麼台灣人泡茶經常倒掉第一泡茶？最常被提及的理由是沖洗農藥殘留、洗灰塵、以及洗掉「腳感」！

針對農藥，科學檢驗資料顯示：台灣對茶葉的農藥標準比日本還要嚴格，例如農藥「益達胺」，台灣標準是3ppm，日本則是10ppm，另一種農藥「脫芬瑞」，台灣標準是 10ppm，日本則是20ppm。台灣茶葉的農藥使用不只比日本安全，而且農委會也強調，台灣的茶葉大部分是使用脂溶性的藥劑來防治病蟲害，這種農藥不會溶於水，所以不必擔心。

至於灰塵及「腳味」，熟悉台灣茶葉的人都知道，現在製茶不太會有灰塵，有些人可能是泡茶時把茶葉「毫毛」誤會成了灰塵，而且台灣早就改用機器而不是用手或用腳去揉茶，現在全台灣會用手用腳揉茶的師傅已經很罕見，算是國寶級，這種「手工或腳工茶」要買到還不太容易。

有人以為把第一泡茶倒掉是日治時期的傳統，不過日本的大師級茶師完全不接受這種作法，可見另有原因。據了解，把第一泡茶倒掉應該是受到1950、1960年代台灣手工製茶的品質良莠不齊，以及當時使用農藥常常違反規範的影響，但是這些問題現在都已經不存在了。

●本文圖文由《愛傳媒》提供

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