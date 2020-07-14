新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚...天亮崩潰慘遭退婚

▲新娘隔天醒來，才發現與自己「翻雲覆雨」的人，不是自己的丈夫。（示意圖／pxhere）

圖文／CTWANT

柬埔寨1名18歲男子長期暗戀1名女子，無奈落花有意流水無情，最後只能眼睜睜看著對方嫁人，不料他出席婚禮時發現自己實在放不下，竟趁著新郎醉倒之際，偷偷跑進洞房和新娘纏綿，不僅奪走她的初夜，還激戰了3回合。天亮後，被害人發現枕邊人不是老公，驚覺遭到性侵，不僅喪失貞操，還慘遭男方退婚。

據《金邊郵報》（Phnom Penh Post）報導，男子強森（Chhoen Chanseng）前年參加一場婚禮，並趁著新郎不勝酒力醉倒餐桌時，潛入新娘所在的房間和她發生性行為；由於女子當時也有喝酒，加上房內燈光昏暗，因此未能在第一時間察覺，直到天亮睡醒才赫見和自己纏綿整晚的人竟然不是老公，嚇得報警抓人。

▲犯嫌遭當地警方逮捕。（圖／翻攝自金邊郵報）

強森到案後坦承犯行，並透露自己暗戀女方已久，無奈他的家境貧寒，始終無法鼓起勇氣表白，最後只能眼睜睜地看著對方步入禮堂，原以為能坦然接受，但他還是放不下這份感情，一時衝動才會犯案；另一方面，強森一開始供稱，自己共性侵新娘3次，後又改口說只有1次，但不管幾次，最後仍遭判刑入獄。

雖然犯嫌受到法律制裁，但下場最慘的非新娘莫屬。由於緬甸民風保守，被害女子遭老公以外的男性奪走貞操，讓新郎家屬感到顏面無光，後來決定悔婚，除了要求她返還1400美元（約台幣4.3萬元）的聘金，且未來不得再與男方有任何瓜葛。

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