　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

結婚1年夫癌逝！她遭婆婆怒指「剋夫」2招狠虐...悽慘下場曝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

一對夫婦新婚一年後，老公就被診斷出癌症末期過世，太太辛苦養家又被婆婆遷怒，不久也得了胃癌。（情境照，取自Photo-AC）

▲一對夫婦新婚一年後，老公就被診斷出癌症末期過世，太太辛苦養家又被婆婆遷怒，不久也得了胃癌。（情境照，取自Photo-AC）

圖文／鏡週刊

婆媳問題已經是千古難題，沒有兒子／丈夫的婆媳問題更是難上難。醫師分享男性病患在結婚1年多後罹癌過世後，婆婆認為是媳婦剋夫，悲憤之下對她百般虐待，最後媳婦也因壓力太大而罹患胃癌。

請繼續往下閱讀...

肝膽腸胃科醫師張振榕日前在節目《媽媽好神之俗女家務事》中分享令人唏噓的案例，1名年過半百的男子為了照顧老母親，多年來保持單身，因緣際會下認識了長相清秀的外籍女子，2人成為戀人並成了婚。

起初婆媳關係很好，2人還會相約上街買菜，婆婆生病時都是媳婦帶她去看醫生，3人相處融洽。沒想到快樂的新婚時光才過了一年，丈夫被診斷為大腸癌末期，且發生多發性轉移，肝長滿腫瘤，無法開刀，只能化療醫治。

妻子為了負擔丈夫的沉重的醫藥費，和養活家中年邁的婆婆，接了2份工作扛起家計，但天不從人願，丈夫的病情持續惡化，不到一年就過世了。還未來得及悲傷，接下來本應和她相依為命、曾經友善的婆婆卻因痛失愛子而性情大變。

年邁的婆婆認定是媳婦沒照顧好兒子，直指她嫁過來「剋夫」，兒子才會走得這麼突然。婆婆除了用言語辱罵媳婦，還會在寒流來時，趁著媳婦洗澡故意關掉浴室電燈和瓦斯，讓她洗冷水澡。

▲女生難過。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲年邁的婆婆直指她「剋夫」，讓她很難過。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

媳婦因長期生活在壓力中頻繁胃痛，某次病倒就醫後才發現罹患早期胃癌，幸運的是發現得早，做了切胃手術後已康復，3年多沒有復發。

聽完張振榕的故事，全場都相當驚訝，認為若媳婦倒下也沒人能照顧年歲已高的她，猜測婆婆尚未走出喪子之痛，只能遷怒於媳婦。

根據衛生福利部今年公布的最新資料，胃癌名列台灣10大發生癌症，死因排名第7；同時，胃癌還是全球發生率排名第5，死亡排名第3的癌症。由於胃癌早期症狀（噁心、脹氣、消化不良、食慾差等）不明顯，容易被民眾忽略，衛服部與台大醫院等呼籲，如有腸胃不適的症狀應及早就醫。許多早期胃癌患者病患是透過健康檢查發現罹癌，因此衛服部（https://health99.hpa.gov.tw/media/public/pdf/61013.pdf）也建議有家族罹癌史及高風險族群，應定期接受胃鏡檢查。

除了保持良好的生活習慣，政府也建議高風險族群定期接受檢查。（翻攝衛生福利部）


更多鏡週刊報導
玉女煞到人夫　正宮強摘女星子宮裸入男監凌辱5天
櫃子要價40萬還與失蹤兒童同名　網傳家具電商販賣人口真相出爐
中國任教年薪200萬卻3年就失業　講師回台竟控告台大師大

ET快訊
快訊／金管會開鍘！大同剔除股東表決權違規　不得自辦股務
快訊／屏科大澳門籍生武潭瀑布溺水！搶救無效　家屬傳真同意拔管
74歲男娶39名妻子　每晚「輪流睡」照順序…生94個兒女
快訊／反對台灣買「愛國者三型」！大陸宣布制裁美國軍武大廠
死是什麼感覺！「藍鯨遊戲」入侵台灣校園　家長擔憂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

森林遊樂園免費玩！衝「阿里山、墾丁、知本」搭車直達　憑票再搭蹦蹦車

樂生懸空陸橋爭議　陳時中出面回應：暫緩施工、不再抗告

物理治療師自曝「電療僅止痛10分鐘」！ 　真正要治好得靠這兩招

結婚1年夫癌逝！她遭婆婆怒指「剋夫」2招狠虐...悽慘下場曝

淡水古蹟博物館「偽出國」秒飛日本！穿《鬼滅之刃》浴衣當Coser逛老街

郵局三倍券預約已破22萬筆　「現購」必知三件事：代領要加帶身分證

這篇存起來！郵局領三倍券「8大疑惑」一次解答　3地雷時段千萬要避開

剛進職場！他辦婚宴「要給不熟長官喜帖嗎」...網教1招化解尷尬

買好市多爆米花慶生！小資媽1招「質感破表」　總花費佛炸...家長超心動

華信航空超狂紙本三倍券優惠　「任一國內航點」來回機票只要2800元

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

森林遊樂園免費玩！衝「阿里山、墾丁、知本」搭車直達　憑票再搭蹦蹦車

樂生懸空陸橋爭議　陳時中出面回應：暫緩施工、不再抗告

物理治療師自曝「電療僅止痛10分鐘」！ 　真正要治好得靠這兩招

結婚1年夫癌逝！她遭婆婆怒指「剋夫」2招狠虐...悽慘下場曝

淡水古蹟博物館「偽出國」秒飛日本！穿《鬼滅之刃》浴衣當Coser逛老街

郵局三倍券預約已破22萬筆　「現購」必知三件事：代領要加帶身分證

這篇存起來！郵局領三倍券「8大疑惑」一次解答　3地雷時段千萬要避開

剛進職場！他辦婚宴「要給不熟長官喜帖嗎」...網教1招化解尷尬

買好市多爆米花慶生！小資媽1招「質感破表」　總花費佛炸...家長超心動

華信航空超狂紙本三倍券優惠　「任一國內航點」來回機票只要2800元

高雄人也愛吃！「牛肉炒飯」軟嫩鹹香　銷魂香茅肉一吃上癮

要求手搖飲員工喊「佐董～辛苦了！」　孫安佐：這是公司第一守則

宏碁響應「振興三倍券」3倍送　指定筆電折3千再抽3千...指定店家再送3千

程予希深V「側面全開」耍性感　王家梁「封奶」被唐禹哲摸全身

BWF回顧戴資穎2017年全英賽首冠　118年來第一位台灣女單奪冠

首例！大同剔除股東表決權違規　金管會開鍘：不得自辦股務

振興消費來南投！　抽獎送汽車「越早消費」機會越多

韓航董娘暴走虐菲傭+狂毆司機！法院輕判3年緩刑...「怪獸媽媽」低頭不語

臉書直播輕生那一刻…網崩潰通報想阻止！　英國前拳擊手陳屍家中

2020房價難定…他問「房奴跟租客誰比較苦？」　網一段話神解答

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

熱帶性低氣壓家門口生成了！

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

12星座是「虐人or被虐型」…血淋淋大公開！雙魚網友哭了

大屯山群開出「火山通道」噴發流向曝光

涉賣油給北韓　4船員住油輪612天

萊爾富「1萬盒夢幻特殊色」將登場！

火山通道曝光！金山、士林北投須警覺

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

更多熱門

相關新聞

譏梁文音婚姻　王浩宇反被洗臉

譏梁文音婚姻　王浩宇反被洗臉

歌手梁文音驚爆離婚，結束短命4年婚姻，傳出老公張念平背叛女方，引發關注。對此，被稱為台灣不分區的桃園市議員王浩宇就批評，過去梁文音不挺同婚，結果自己的婚姻卻只維持短短幾年。

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

少女漫畫天后柯宥希粉專被駭　心血全失

少女漫畫天后柯宥希粉專被駭　心血全失

等身高「自由鋼彈」明年將登上海

等身高「自由鋼彈」明年將登上海

《富江》真人影集選德韓混血正妹

《富江》真人影集選德韓混血正妹

關鍵字：

張振榕媽媽好神之俗女家務事鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面