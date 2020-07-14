結婚1年夫癌逝！她遭婆婆怒指「剋夫」2招狠虐...悽慘下場曝

▲一對夫婦新婚一年後，老公就被診斷出癌症末期過世，太太辛苦養家又被婆婆遷怒，不久也得了胃癌。（情境照，取自Photo-AC）

圖文／鏡週刊

婆媳問題已經是千古難題，沒有兒子／丈夫的婆媳問題更是難上難。醫師分享男性病患在結婚1年多後罹癌過世後，婆婆認為是媳婦剋夫，悲憤之下對她百般虐待，最後媳婦也因壓力太大而罹患胃癌。

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肝膽腸胃科醫師張振榕日前在節目《媽媽好神之俗女家務事》中分享令人唏噓的案例，1名年過半百的男子為了照顧老母親，多年來保持單身，因緣際會下認識了長相清秀的外籍女子，2人成為戀人並成了婚。

起初婆媳關係很好，2人還會相約上街買菜，婆婆生病時都是媳婦帶她去看醫生，3人相處融洽。沒想到快樂的新婚時光才過了一年，丈夫被診斷為大腸癌末期，且發生多發性轉移，肝長滿腫瘤，無法開刀，只能化療醫治。

妻子為了負擔丈夫的沉重的醫藥費，和養活家中年邁的婆婆，接了2份工作扛起家計，但天不從人願，丈夫的病情持續惡化，不到一年就過世了。還未來得及悲傷，接下來本應和她相依為命、曾經友善的婆婆卻因痛失愛子而性情大變。

年邁的婆婆認定是媳婦沒照顧好兒子，直指她嫁過來「剋夫」，兒子才會走得這麼突然。婆婆除了用言語辱罵媳婦，還會在寒流來時，趁著媳婦洗澡故意關掉浴室電燈和瓦斯，讓她洗冷水澡。

▲年邁的婆婆直指她「剋夫」，讓她很難過。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

媳婦因長期生活在壓力中頻繁胃痛，某次病倒就醫後才發現罹患早期胃癌，幸運的是發現得早，做了切胃手術後已康復，3年多沒有復發。

聽完張振榕的故事，全場都相當驚訝，認為若媳婦倒下也沒人能照顧年歲已高的她，猜測婆婆尚未走出喪子之痛，只能遷怒於媳婦。

根據衛生福利部今年公布的最新資料，胃癌名列台灣10大發生癌症，死因排名第7；同時，胃癌還是全球發生率排名第5，死亡排名第3的癌症。由於胃癌早期症狀（噁心、脹氣、消化不良、食慾差等）不明顯，容易被民眾忽略，衛服部與台大醫院等呼籲，如有腸胃不適的症狀應及早就醫。許多早期胃癌患者病患是透過健康檢查發現罹癌，因此衛服部（https://health99.hpa.gov.tw/media/public/pdf/61013.pdf）也建議有家族罹癌史及高風險族群，應定期接受胃鏡檢查。



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