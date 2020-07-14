72名師鐸獎得主出爐　新竹竹北國小總務主任蔡宛芯名列其中





▲教育部今日公布師鐸獎得獎名單。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（14日）公布今年師鐸獎得獎名單，共72人獲獎，包括校長18名、教師54名，其中，日前因為布置畢業典禮會場而墜落身亡的新竹縣竹北國小教師蔡宛芯也是今年得主，教育部在她的告別式中由教育部次長蔡清華頒獎給她。

新竹縣竹北國小總務主任蔡宛芯為了布置畢業典禮現場，今年6月爬上校內活動中心頂樓欲更換天花板，不料卻踩踏到脆弱處，當場從4樓高度摔墜地面，送醫搶救不治。教育部表示，蔡宛芯因公殉職，至為遺憾及惋惜，為撫慰蔡師家屬，業於蔡師告別式由教育部蔡清華次長代表蔡英文總統頒獎。

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教育部公布109年師鐸獎獲獎名單，今年共計選拔出72名獲獎者，其中校長18名、教師54名，在教育階段別上，幼兒園2名、國小24名、國中15名、高中職20名、特殊教育2名、大專校院9名。

教育部說明，獲獎教師將於9月28日教師節當日於陽明山中山樓由蔡英文總統頒獎，每位獲獎者可獲頒總統獎座1座、行政院院長獎章1座及教育部部長獎狀1幀，並安排出國考察及請所屬主管教育機關（單位）核予記功1次，以茲鼓勵。

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