台灣人貼汽車隔熱紙！日本網友詫異「看不到駕駛」FB發文爆熱論：很可怕耶

▲台灣人習慣貼隔熱紙，引發日本網友熱論。（圖／（左）Pixabay、（右）翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人買車的第一件事，就是貼上隔熱紙，沒想到這個舉動竟然吸引日本網友熱論！有鄉民在PTT的Gossiping板上問卦「日本人驚訝：台灣的車都貼隔熱紙」，貼出多張截圖。只見有日本人在臉書驚訝發文「台灣的車，擋風玻璃都會貼隔熱紙，（從外面）看不到駕駛人，感覺很可怕耶！」意外引發話題。

該位日本網友貼出多張台灣車輛的照片，文中表示「台灣的車，擋風玻璃貼了隔熱紙（dark smoke film），所以看不到前擋玻璃後的駕駛，感覺很可怕。」就有日本人留言驚呼，「是為了隔熱嗎？要是在日本的話會違法，要開罰單跟罰金耶！」

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其他人則回覆貼文討論，「以前日本的（車子）前擋也是有過『隔熱紙時代』，現在想想，（隔熱紙）的確很少見」、「以前也有人討論過『為什麼日本的車不貼隔熱紙呢？』。」

▲日本網友在臉書發文，說台灣車因為有貼隔熱紙，都看不到駕駛人「總覺得很可怕」。（圖／翻攝自PTT）

還有日本網友解答，「台灣因為天氣熱，紫外線也很強。車輛長期放在戶外塑料飾件會變質」、「泰國也是（車子）前面都是完全黑的，天氣熱的部分是共通點」、「沒問題的，從車內也能看的很清楚，不需擔心。」

轉貼的鄉民就相當好奇，「日本人對於台灣車普遍貼隔熱紙的現象，似乎過於大驚小怪了，有卦嘛？」讓台灣網友也是一番熱議，「大驚小怪，台灣悶熱天氣」、「很多隔熱紙品牌都是來自日本耶」、「台灣其實也有法規，但形同虛設」、「有貼隔熱紙就是會對晚上行車有影響，這是不爭的事實。」