柯市府16日人事大搬風！完整名單一次看　柯文哲：適才所用

▲戴于文（左）、周榆修（中）、李旻蔚（右）。（組合圖／記者徐斌慎 、陳家祥、林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府小內閣異動！北市府發言人周台竹14日轉述市長柯文哲說法表示，秘書處秘書長將由副秘書長陳志銘升任，副秘書長將由現任北市府參事林育鴻升任，而社會局長則透過遴選程序，由北市府顧問周榆修升任，首長人事異動將於16日起生效。柯文哲說，此次北市府人事調整，新任首長的人事安排，考量其專業及適用能力，適才所用盼市府團隊發揮最大效益。

北市府副發言人戴于文受訪表示，外界非常關心北市府人事調整，今早晨會有確定人事安排，7月16日秘書長薛春明即將退休，柯文哲指派原來的副秘書長陳志銘接任秘書長，新任的副秘書長將由北市府參事林育鴻接任，他在日前透過遴選方式勝出。

戴于文表示，社會局長劉志光因身體因素向市長請辭，市長表示尊重，昨天晨會中透過遴選方式，由周榆修在遴選勝出，也會在7月16日上任；由於周榆修身兼市長室主任，未來業務部分，將由他自己跟媒體事務組秘書李旻蔚擔任市長室副主任，協助後續政務推動。

戴于文表示，柯市長很願意給年輕人機會，這也是一個挑戰、學習的機會，未來當然是協助業務，還有包括跨局處政策上整合，都是要學習的地方。

對於周榆修、戴于文、李旻蔚都是綠營背景，是讓民進黨議員鞭的比較不會太大力？戴于文表示，對於各方面的解讀，市政府都表示尊重，市長在人事佈局上面，都有他自己的考量，最主要的因素當然還是以市政推動順利為主，都是以市政為主要的考量。

至於外界解讀，柯文哲是在佈局2022，因三人接下來都要選議員？戴于文強調，在人事調整中，跟選舉沒有任何關係，市長徵詢過程中，也沒有談到這方面的問題。

陳志銘過去曾任行政院經濟建設委員會組長、台北市財政局副局長、財政局長，國立成功大學都市計畫研究所畢業，過去協助北市府管控財政；林育鴻過去曾任台中市政府文化局主任秘書、台中市都發局副局長、金融監督管理委員會參事，英國諾桑比亞大學新堡商學院博士畢業；周榆修曾任北市議員助理、民進黨青年部副主任、台北市政府聘用硏究員、台北市政府顧問，台藝大應用媒體藝術研究所碩士畢業。