驚悚影片曝！宜蘭貨車高速猛撞雙載機車　車殼炸裂…2人「噴飛40m」1人慘死

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭壯圍鄉美福路2段與191線路口12日中午發生一起嚴重車禍，一輛雙載電動機車在停等紅燈時，遭到一輛貨車高速衝撞，造成1人死亡1人命危搶救中。透過監視器畫面可以看到，事發當時，貨車幾乎毫無減速直衝路口，撞飛機車，而巨大的撞擊力道，導致機車車殼碎裂，車上2人噴飛40公尺遠，畫面相當驚悚。

▲事發當時，機車正在路口停等紅燈。（圖／記者游芳男翻攝）

路口監視器畫面事後曝光，事發當時直行車輛皆在停等紅燈，一輛貨車卻突然高速猛衝，速度快到畫面幾乎模糊，當場把雙載機車撞飛，而巨大撞擊力道導致機車車殼炸裂，零件四散，而車上2人噴飛40公尺，機車騎士當場死亡，而乘客則命危送醫搶救。

▲貨車高速往前衝，速度快到畫面模糊。（圖／記者游芳男翻攝）

據了解，12日中午11時許，廖姓貨車駕駛正準備到基隆修理冷氣機，但疑似遊門故障，行經該路口時，直接衝撞到正在停等紅燈的雙載電動機車。警方獲報趕抵現場，並對駕駛實施酒測，而酒測值為0，至於詳細的事發原因，以及相關肇責，則有待調查釐清。據了解，12日中午11時許，印尼籍的機車騎士與其工廠工作的同事一同騎機車外出，遭到準備到基隆修理冷氣的廖姓貨車駕駛撞上，騎士當場死亡，而其同事送醫搶救後，昏迷指數3，目前正在加護病房觀察中。

廖姓駕駛事後向警方供稱，當時他南往北方向行駛到191線的美福路2段前的陸橋時，油門故障導致車加速往前衝下陸橋引道，根本無法煞車，車就撞上同方在191線與壯圍鄉美福路2段路口前的電動機車。不過，詳細的事發原因，以及相關肇責，仍有待調查釐清。

▲貨車高速猛撞雙載機車，巨大撞擊力道導致機車幾乎全毀，釀成1死1傷。（圖／記者游芳男翻攝）

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