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人類吃肉造成新冠肺炎！動保團體「染紅噴水池」　要求終結畜牧業

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▲▼「動物反叛」（Animal Rebellion）團體染紅倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）噴水池。（圖／路透）

▲示威者將顏料倒入倫敦特拉法加廣場噴水池。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠病毒（COVID-19）源頭眾多紛紜，有一說法稱來自野味市場，似乎也成為動保人士的有力證據。多名示威者11日來到英國倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square），倒入顏料染紅著名的噴水池，敦促政府終結畜牧業、實施產業轉型，藉此預防下一場大流行。

▲▼「動物反叛」（Animal Rebellion）團體染紅倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）噴水池。（圖／路透）

▲鴨子在變色的水中。（圖／路透）

《路透社》報導，數十名示威者來自「動物反叛」（Animal Rebellion）團體，有女子在特拉法加廣場的噴水池中倒入紅色顏料，最後池水全部染紅，他們以此行為抗議畜牧業。倫敦警察廳表示有2人涉嫌造成刑事方面損害，已被逮捕。

「動物反叛」透過聲明表示，紅色顏料代表的是英國政府手上的鮮血，「我們今日站在這邊，要求政府結束畜牧行為，並將其轉型成以植物為主的食物系統，來避免未來再有大流行疫情。」

▲▼「動物反叛」（Animal Rebellion）團體染紅倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）噴水池。（圖／路透）

▲動保團體要求英國政府盡快展開措施。（圖／路透）

根據《倫敦晚報》，「動物反叛」發言人祖潘（Stephanie Zupan）表示，英國政府必須開始改變民眾的飲食型態，不然就得面臨人畜共同傳染病爆發的風險。

▲▼「動物反叛」（Animal Rebellion）團體染紅倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）噴水池。（圖／路透）

▲染紅的噴水池。（圖／路透）

這個提倡環境保護的組織認為，新冠病毒是由吃肉所引起，如果人類選擇蔬食，這場危機本可以不必發生，英國政府必須保護人民，而不是支持會破壞氣候與剝削的產業，「科學家告訴我們，每4種新型傳染病中，就有3種來源為動物。」

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