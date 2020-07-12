正妹花790買「劇本殺」慘變「陪玩女僕」！店家被踢爆大吼：別講話行嗎

▲劇本殺要用推理的方式進行。（示意圖／達志影像）

實習記者任珈萱／綜合報導

「劇本殺」是LARP桌遊《謀殺之謎》系列的遊戲簡稱，玩家可透過扮演各類劇情角色，依線索調查、推理找出兇手。大陸杭州一名劉姓女子日前在網路團購了劇本殺的票券，但沒想到入場後，竟被男客人上下其手。劉女氣到報警才發現，店家一邊以「劇本殺」招攬女客，一邊用該名女子的照片宣傳「女僕公館」店，還強調可以陪玩。

綜合陸媒報導，劉女7月3日透過「美團」用158元人民幣（約台幣790元）買到「劇本殺換裝下午茶單人體驗」票券後，隔天就到店體驗，但到現場後發現，除了她和另一位男玩家外，其他人都遲到了；而且在等待的期間，男玩家還對劉女上下其手，店家也沒有要制止男子的意思。

原來店家事先將劉女的4張照片傳給男子，對話內容則是「大概女僕每個人一場陪玩200」、「爸爸明天兩個女僕不夠....」，還說可挑，盡可能滿足客人需求。但男客人卻向劉女表示，他是被誤導的，以為是「女僕公館」。

劉女氣得向媒體投訴，還帶著記者到了店裡，而其中一名員工還否認這件事；甚至在記者追問時，大吼「別講話行嗎！」嚇得劉女又再度報案。

後來，店家老闆趙姓女子也表示，這些事情她都不知道，都是下面的員工自己做的。但趙女就在劉女出示那些聊天記錄後，改口道歉。

警方也發現，這裡似乎有未成年少女，因此介入搜索，也一併查出部分疑似違法陪侍的事件，最後也把老闆娘回警局偵訊，擴大追查。

▼劉女向媒體爆料。（影片方翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）