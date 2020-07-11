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台中救護車值勤被撞！與迴轉汽車相撞　命危病患到院前死亡

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救護車與迴轉的自小客車相撞，救護車駕駛輕傷。（翻攝畫面）

▲救護車與迴轉的自小客車相撞，救護車駕駛輕傷。（翻攝畫面）

圖文／鏡周刊

一部民營公司的救護車，今天上午10點多一路鳴笛、開警示燈，行經台中市南屯區文心南路時，竟然與一部正要迴轉的自小客車相撞，兩車都是女駕駛，肇事自小客車車主毫髮無傷，救護車駕駛黃女僅手部挫傷，但她車上90多歲的老翁，到院前卻無生命跡象，初步判定，老翁的死亡與車禍無關。

今天上午，91高齡的劉姓老翁突然病發，家屬找來民營救護車，將老翁送台中榮總急診，但送醫途中，黃姓女子駕駛的救護車，在文心南路某處路口與迴轉的自小客車相撞，救護車車頭受損，駕駛手部挫傷，車上老翁因被固定在擔架床上，並未受到外力衝擊。

當時黃女急著通報119勤務中心，趕緊調派其他救護車，以免延遲送醫，並未檢視老翁生命跡象，詎料，老翁到院時，即被宣告死亡；由於老翁身上並無可疑外傷，或車禍造成的創傷，初步研判，這場車禍並非造成老翁死亡的最後一根稻草。

車禍發生後，老翁由另一救護車接駁送醫，但到院前已死亡（翻攝畫面）

▲車禍發生後，老翁由另一救護車接駁送醫，但到院前已死亡（翻攝畫面）

警方透露，家屬也說，老翁送醫時，生命跡象相當微弱，有可能車禍前就已經死亡，撐不到醫師急救的時候，但因為案發過程時間很短，狀況混亂，很難釐清確切的死亡時間。

此外，警方強調，肇事的兩名女駕駛，經酒測體內酒精濃度均為零，而救護車也有開警示燈與警報器，至於肇事責任，正由四分局交通分隊進一步釐清當中。


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