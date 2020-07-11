永和災難「像被炸過」路塌屋陷！住戶晚間回家…女哭癱：怎麼住？怕死了

記者許力方／綜合報導

新北市永和發生一起離譜工安意外，文化路113巷一處興建中的集合式住宅疑似施工不慎，造成馬路地基下陷，路面崩塌壓斷管線，瓦斯漏氣，緊急疏散80戶103人，市長侯友宜下午現場下令建商負全責並停工。空拍畫面中，現場猶如災難現場，住戶晚間在警消陪同下返家取出重要物品，有人氣得痛罵倒楣，根本來不及反應。

事發於11日上午，文化路113巷有住戶聽到聲音、聞到怪味，甚至感覺到「地表震動」，探頭一看家門前馬路竟破了洞，隨即和家人準備逃跑，剛走到一樓，牆壁就開始落下小石塊，出來後驚覺路面已經開始塌陷，房子外牆還歪斜，接著就聽到里長廣播：「不要待在家裡，請文化路113巷XX號的住戶，請先離開家裡到安全的地方！」

▲永和文化路113巷路面坍塌，導致民宅下陷、歪斜。（圖／記者陳雕文翻攝）



影響最嚴重的就是工地對面6棟公寓，猶如被炸過一樣的災難現場，讓他們超傻眼，逃離住處時根本來不及帶走重要物品；還有住戶一大早出門，如今回不了家，身無分文。一樓的女屋主更是哭到全身癱軟，直呼「再怎麼修理地震也是倒掉，怎麼住？怕都怕死了！」其中一戶人家痛罵建商，因為飯店住滿人，安排他們住進民權活動中心，「我不是難民幹嘛去打地鋪？」

上溪里長賴碧鑾說，上午10時許開始陸續接獲里民反映，巷弄路面突然龜裂且。越來越嚴重，她從上午11時開始廣播，後來演變成疏離居民。

警消表示，目前疏散民眾50人已安置於青獅旅社、14人安置於民權活動中心，依親的有8人；天然氣停氣172戶、停水直接影響42戶、間接影響104戶，電力供應尚無影響。

目前針對地面塌陷處進行緊急灌漿及天然氣管線停氣工作，預計於下午4時許完成；工務局將會同建築、土木及結構等相關技師進行建築結構鑑定，預估晚間提出初步建築結構鑑定結果，侯友宜也趕赴現場，下令停工、立即修復瓦斯水管，同時要求建商負起全責。

▼侯友宜視察施工意外，下令停工。（圖／記者羅婉庭攝）

