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「哥倫比亞3賊」內湖豪宅盜竊680萬！35天還不吐實　遭求重刑

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士林檢方依加重竊盜罪起訴哥倫比亞籍大盜等3人，並追查幕後藏鏡人。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

今年6月間，3名哥倫比亞籍嫌犯入侵內湖豪宅行竊，造成屋主損失金額高達680萬元。檢警初步查出3名哥倫比亞大盜的手法專業高超，其中1人負責把風，另2人從隔壁大樓頂樓下降目標豪宅行竊，而且做了就跑，宛如國際竊盜集團手法，檢警懷疑該3人是被人重金禮聘來台行竊，動機並不單純，檢警目前還對此部分進行追查。士林檢方先行依加重竊盜罪嫌起訴3人，並向法院求處重刑。

檢警調查，被起訴的哥倫比亞籍男子Quintero、Suarez、Montenegro等3人，分別是在3月14日、16日、17日入境來台，竟在6月5日下午1點40分許，鎖定內湖大湖山莊一處豪宅。

檢警調查，該集團破壞保險箱竊取新台幣450萬元、人民幣37萬元、美金8000元（約台幣23萬元）、金飾4兩（約新台幣32萬9000元）、金幣10個，每個值新台幣2000元，造成屋主損失680萬元財物。

被害人向警方報案後，警方展開地毯式搜查，鎖定3人行蹤，南下高雄分別將3人逮捕歸案，檢方訊後認有逃亡滅證之虞，向法院聲押3人獲准迄今。至於是否有共犯接應這竊盜集團，哥籍嫌犯拒不吐實，檢警仍持續調查中。

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