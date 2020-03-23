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新竹動物園再生計畫記錄片　3/28下午4點公視上映

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▲新竹市立動物園已於去(108)年12月28日重新開園。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市立動物園已於去(108)年12月28日重新開園。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立動物園歷經一年半的整備期，已於去(108)年12月28日重新開園，為了完整記錄改造過程，新竹市立動物園特別邀請公視團隊，記錄從閉園期間施工、完工到開園的歷程。導演藉由空拍和縮時攝影呈現園區的蛻變，除了訪問園長，也有資深志工和市民們的真情告白，同時保留超珍貴的動物園歷史鏡頭與老照片。影片將於3月28日下午4點在公視頻道播出，之後也將在多家OTT平台免費播映，新竹市政府也邀請大家一起打開電視，觀賞紀錄片首映！

新竹市長林智堅表示，動物園是四代新竹人的共同記憶，即便動物園已重新開幕，但過去的歷史及回憶仍需被記住，藉由紀錄片能讓下一代知道，為什麼動物園需要改造，市府也秉持「修舊如舊」的精神，不將動物園打掉重做，而是保留歷史，讓動物園更美好，留下新竹人珍貴的回憶。

林智堅表示，小時候總認為每城市都有一座動物園，長大才發現並非如此，也感到幸運自己能有動物陪伴成長。希望藉動物園的再生及紀錄片的播出，讓大家更重視動物福祉，也期許新竹市立動物園能成為生命教育的場域，讓人們學習與自然共處的精神。

動物園再生計畫記錄片導演陳惠美表示，動物園再生紀錄片除了拍攝實際再生過程外，也搭配多角度縮時攝影，帶出工程的軌跡以及大家的艱辛。片中也穿插歷史照片及旁白口述歷史，敘述動物園過去帶給民眾的歡樂時光，讓觀眾理解動物園的所扮演的傳承角色，更希望永遠保存這些回憶。

新竹市立動物園指出，動物園再生計畫記錄片除了於公視首播，也與多家OTT平台合作上架，讓民眾於首播後能隨時用手機觀看。目前合作的平台除了公視+之外，未來遠傳friDay影音、KKTV以及台灣大哥大myVideo皆會於各平台免費專區上架，歡迎民眾多多利用，抗疫期間一起在家觀賞動物園的紀錄片！

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